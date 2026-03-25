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Sociedade | 25-03-2026 15:52

Provocações em Alverca por causa de jogo de futebol acabam com detenção

Provocações em Alverca por causa de jogo de futebol acabam com detenção
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Polícia foi accionada na sequência de provocações entre adeptos do Futebol Clube de Alverca e do Sporting Clube de Portugal.

Um grupo de adeptos do Futebol Clube de Alverca e do Sporting Clube de Portugal envolveram-se em provocações mútuas a 22 de Março, antes do jogo disputado em Alverca entre as duas equipas e uma pessoa, de 21 anos, acabou detida pela PSP.
Em causa estão crimes de injúrias e resistência e coação sobre funcionário. A intervenção policial, explica a PSP, ocorreu momentos antes do jogo de futebol, após terem sido registadas provocações entre os dois grupos. Os agentes foram accionados para repor a ordem pública e durante a operação, um dos indivíduos destacou-se do grupo onde se encontrava e dirigiu-se aos polícias adoptando um comportamento provocatório, com insultos e gestos obscenos.
Apesar das ordens de dispersão dadas pelas autoridades, o suspeito assumiu uma postura de liderança hostil, tentando agredir fisicamente um dos agentes. Após a tentativa de agressão, o indivíduo colocou-se em fuga a pé mas acabou por ser rapidamente interceptado por outros agentes e detido no local. Foi conduzido às salas de detenção do Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS), onde permaneceu até ser presente a primeiro interrogatório judicial perante a autoridade competente, para conhecer as medidas de coação aplicadas. O Sporting acabou por derrotar o FC Alverca por 1-4, em partida da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

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