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Sociedade | 25-03-2026 07:00

PSP detém dois jovens por atearem fogo a mobiliário urbano em Alverca

PSP detém dois jovens por atearem fogo a mobiliário urbano em Alverca
FOTO ILUSTRATIVA - FOTO DR
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Suspeitos de 19 anos confessaram o acto, alegando tratar-se de uma “brincadeira”.

A PSP deteve, em Alverca do Ribatejo, dois homens de 19 anos suspeitos da prática do crime de dano qualificado em património público. O acto foi registado em vídeo por uma testemunha, que viu os jovens, através da janela, a atear fogo ao lixo sobre o mobiliário urbano. Quando a Polícia chegou ao local, os bombeiros já se encontravam a extinguir as chamas, evitando que estas atingissem as habitações circundantes.
Confrontados com o testemunho e a existência do vídeo, os suspeitos confessaram a autoria do ilícito, alegando tratar-se de uma “brincadeira”.
A PSP apreendeu um mini maçarico, utilizado para iniciar o fogo, e dois isqueiros. Os jovens foram detidos e notificados para comparecer no Tribunal de Vila Franca de Xira.

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