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Sociedade | 25-03-2026 10:00

Requalificação do imóvel da Zona Agrária de Coruche continua sem sair do papel

Requalificação do imóvel da Zona Agrária de Coruche continua sem sair do papel
Um ano depois, o edifício da antiga Zona Agrária de Coruche permanece devoluto e sem qualquer aproveitamento - foto O MIRANTE
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O tema regressou à reunião do executivo municipal, onde foi pedido um ponto da situação sobre o projecto anunciado em 2025 para transformar o antigo edifício da Zona Agrária de Coruche numa unidade de apoio ao doente oncológico. Novo presidente do município ficou de dar esclarecimentos após recolher mais informação sobre o processo.

O ponto de situação do projecto que prevê transformar o antigo edifício da Zona Agrária de Coruche numa unidade de apoio ao doente oncológico voltou a ser levantado na última reunião do executivo da Câmara de Coruche. Durante o período de intervenções, o vereador do PSD, Francisco Gaspar, questionou a gestão socialista sobre o andamento da obra anunciada em 2025, que previa a adaptação do imóvel para acolher a associação Encostatamim, num investimento estimado em cerca de 800 mil euros e com conclusão apontada para 2026.
“Volto a questionar este assunto. O senhor presidente da câmara disse que não sabia, na reunião anterior, sobre a adaptação e disponibilização do antigo edifício da Zona Agrária de Coruche a esta associação”, afirmou o vereador social-democrata, acrescentando que pretende saber “qual o ponto de situação”. Francisco Gaspar questionou ainda se o projecto já foi elaborado, se a obra já foi adjudicada e se o investimento previsto para recuperar o edifício se mantém, perguntando igualmente se as instalações poderão estar disponíveis ainda este ano para receber a associação e os seus utentes, como tinha sido anunciado. E acrescentou esperar que “estas promessas do anterior presidente não sejam falsas”.
O actual presidente da Câmara de Coruche, Nuno Azevedo (PS), admitiu não dispor de toda a informação sobre o processo. “Confesso que não tenho a informação total sobre o assunto. Já pedi aos serviços mais detalhes. Deixe-me analisar e depois dou a informação completa”, afirmou.
O antigo edifício da Zona Agrária de Coruche, situado na Rua dos Bombeiros Municipais, funcionou até 2008 como instalação da Direcção Regional de Agricultura, permanecendo devoluto durante vários anos. Em Fevereiro de 2025, a Câmara de Coruche formalizou a posse administrativa do imóvel, na sequência da assinatura do Acordo de Transferência de Gestão de Património Imobiliário Público sem Utilização, celebrado com o Governo.
A autarquia referiu, à data, que pretendia requalificar o património devoluto, dotando-o de novas funcionalidades ao serviço da comunidade, com o objectivo de instalar uma unidade de cuidados continuados de apoio ao doente oncológico. O investimento previsto ronda os 800 mil euros e enquadra-se na estratégia municipal de reforço da rede de saúde e assistência social, dando resposta a uma necessidade premente do concelho e da região.

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