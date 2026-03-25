Visitas de Pedro Ribeiro e Paulo Caetano aos serviços da Câmara de Almeirim causam mal-estar

A presença do ex-presidente e do ex-vice-presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro e Paulo Caetano, em serviços da autarquia, com alguma frequência, tem causado algum mal-estar e comentários entre os funcionários. O MIRANTE sabe que alguns já mostraram o desconforto junto do actual presidente da câmara, que alegadamente não teve conhecimento das visitas nos momentos em que aconteceram. Pedro Ribeiro, questionado sobre o assunto, diz que foi à câmara tratar de assuntos pessoais. Paulo Caetano responde dizendo que não sabia que era proibido ir à câmara e que “se calhar metade das vezes” foi lá para tratar de assuntos na sequência de lhe terem perguntado sobre procedimentos que fez quando estava em funções.

Uma das teorias que corre nos corredores do município é que os dois autarcas vão aos paços do concelho falar com funcionários da sua confiança sobre como estão a funcionar os serviços com a actual gestão, liderada por Joaquim Catalão, ex-presidente da junta da cidade, porque este não partilha o que está a fazer nem pede conselhos ao seu antecessor. Ao que se sabe, os serviços visitados pelos anteriores autarcas, que agora são vereadores da oposição na Câmara de Santarém, são a contabilidade, a educação, as obras e a informática, sendo que não passam pela zona da presidência e dos vereadores. Questionado por O MIRANTE o novo presidente diz que não liga muito a essas questões.

Quando questionado sobre o assunto, Pedro Ribeiro começou por dizer que é mentira que vai aos serviços falar de assuntos profissionais, mas admite que já lá foi três ou quatro vezes tratar de assuntos pessoais. O ex-presidente acrescenta que vai ao município falar com funcionários municipais, mas que não falam de assuntos dos serviços e que é natural que alguns trabalhadores o vão cumprimentar. Refere ainda que no dia 19, feriado municipal em Santarém, cidade onde agora trabalha nos serviços da Direcção Distrital de Finanças, foi à câmara que geriu durante 12 anos falar com a sua secretária da altura, que agora está nos serviços de Habitação e Urbanismo.

Paulo Caetano refere a O MIRANTE que se afastou completamente da vida política em Almeirim e que com esta situação vai passar a seguir a máxima: “a festas e visitas só se vai se for desejado”. Mostrando alguma irritação com o assunto, o anterior vice-presidente justifica ainda que na Câmara de Almeirim trabalha uma colega de vereação socialista em Santarém, Cláudia Afonso, que é há vários anos quadro superior do município da sopa da pedra.

Pedro Ribeiro salienta que é normal falar com pessoas e que só uma vez depois de ter saído da autarquia onde foi vereador e presidente, num percurso de mais de duas décadas, esteve a tratar de assuntos relacionados com a câmara porque lhe pediram para esclarecer uma situação antiga.