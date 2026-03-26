Avança concurso público para melhorar acessibilidades ao Castelo de Torres Novas

O executivo da Câmara de Torres Novas aprovou, por unanimidade, na reunião camarária de 23 de Março, as peças do procedimento e abertura do procedimento de concurso público da empreitada «Quarteirão Cultural – Acessibilidades no Castelo de Torres Novas». O orçamento totaliza 1, 6 milhões de euros (mais IVA), com um prazo de execução proposto de 365 dias.



A intervenção está inserida na estratégia municipal de requalificação do Quarteirão Cultural e visa melhorar as condições de acessibilidade ao Castelo de Torres Novas, monumento classificado como Património Nacional. A proposta contempla assim a criação de um percurso acessível até ao estacionamento, assegurando o acesso universal e a superação das actuais condicionantes topográficas. A intervenção permitirá igualmente requalificar percursos existentes e valorizar a fruição pública do monumento e da sua envolvente.



A empreitada contempla a reformulação das escadinhas que vão da Praça dos Claras ao Castelo e prevê-se intervir no percurso ao longo do sopé do Alambor, através da estabilização e regularização do pavimento. Integra ainda a reformulação e ampliação das infraestruturas eléctricas e de iluminação pública funcional e decorativa, com recurso a tecnologia LED e sistema de telegestão, valorização cénica das muralhas e da estátua de D. Sancho I, bem como a criação das infraestruturas necessárias, instalações de apoio e eventos culturais, incluindo preparação para mobilidade eléctrica. De fora ficou, para já, a implementação de um elevador, como estava inicialmente previsto, por falta de verba, segundo disse o presidente do munciípio, José Trincão Marques, que considera existirem outras obras mais prioritárias no concelho como melhoramentos na rede viária e cobertura do Palácio dos Desportos.



A empreitada «Quarteirão Cultural – Acessibilidades no Castelo de Torres Novas» foi submetida ao ITI – Investimentos Territoriais Integrados, do Quadro Comunitário Portugal 2030, sendo que o projecto foi validado pela entidade de gestão, nomeadamente a CCDR Centro e a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.