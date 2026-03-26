João Moura fala em novo ciclo em Ourém mas Luís Albuquerque ainda tem um mandato por cumprir

A recente entrevista de João Moura ao “Notícias de Ourém” levanta mais perguntas do que respostas e abre um debate político que já mexeu com o actual contexto autárquico do concelho. Alguns dias depois de João Moura ter sido eleito presidente da concelhia do PSD, numa lista única, há militantes que não entendem as razões para o actual secretário de Estado da Agricultura confirmar que está a preparar a candidatura à câmara municipal tão precocemente e ainda com um mandato por cumprir na presidência de Luís Albuquerque. O também presidente da Assembleia Municipal de Ourém assume que o projecto que tem em mente não se limita a um mandato interno de dois anos na concelhia, mas aponta já para uma continuidade de, pelo menos, quatro anos, o que indica que não quer adversários na corrida à câmara.

Para alguns militantes com quem O MIRANTE conversou, o problema não está apenas na legítima ambição política, mas sim no momento escolhido para a assumir e no enquadramento em que o faz. Faltam ainda quase quatro anos para as próximas eleições autárquicas e a equipa liderada por Luís Albuquerque, actual presidente da Câmara de Ourém, tem ainda um longo caminho para percorrer até ao fim do mandato. Falar já de “novo ciclo”, como faz João Moura, “não deixa de soar precipitado e até desajustado da realidade política e administrativa do concelho”, refere ao nosso jornal um dos militantes que também votou em João Moura para líder da concelhia.

Luís Albuquerque e o executivo municipal continuam em funções, com responsabilidades concretas, obras em andamento, promessas por cumprir e decisões para tomar. Ao antecipar o debate sucessório com tanta antecedência, João Moura “parece colocar o foco mais na construção da sua candidatura do que nas necessidades imediatas do concelho”. “A questão do timing torna-se, por isso, incontornável. Que pertinência tem abrir já um discurso de sucessão quando ainda falta um mandato inteiro para cumprir?”, questiona o dirigente.

Há ainda outro dado que torna esta posição mais delicada. João Moura não é apenas secretário de Estado nem apenas um militante influente do PSD. É, neste momento, presidente da Assembleia Municipal de Ourém, o principal órgão fiscalizador da actividade da câmara. Esse cargo exige equilíbrio institucional, sentido de responsabilidade e, acima de tudo, imparcialidade. Quem preside à assembleia municipal deve estar acima da disputa executiva, garantindo a separação entre o escrutínio político e a ambição pessoal, refere. “Não está em causa a legalidade da pretensão, mas a leitura política que dela resulta. A partir do momento em que se coloca como rosto de um “novo ciclo”, dificilmente conseguirá escapar à suspeita de que o papel institucional que hoje desempenha passa a ser observado à luz dos seus interesses futuros”, afirma.