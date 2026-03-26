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Sociedade | 26-03-2026 12:03

Morreu José Miguel Talaia, antigo presidente do GD Samora Correia

Morreu José Miguel Talaia, antigo presidente do GD Samora Correia
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Dirigente liderou o clube em dois períodos distintos e deixou marca pelo envolvimento e dedicação à instituição. Tinha 79 anos de idade.

O Grupo Desportivo de Samora Correia anunciou esta quinta-feira, 26 de Março, a morte de José Miguel Talaia, antigo presidente do clube, manifestando “muita tristeza” pelo desaparecimento de “mais um bom homem” ligado à colectividade.
José Miguel Talaia presidiu ao clube entre 2001 e 2007 e, mais tarde, entre 2015 e 2017, períodos durante os quais evidenciou “o seu amor pelo clube, o seu tempo e a sua dedicação”, contribuindo para o crescimento e consolidação da instituição, refere a nota de pesar divulgada.
Contabilista de profissão, foi também jogador do Grupo Desportivo de Samora Correia no início da década de 80, mantendo ao longo dos anos uma forte ligação à vida do clube. No seu currículo, enquanto jogador, alinhou também no GD Forense, Benavente e SC Barrosense.

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