Morreu José Miguel Talaia, antigo presidente do GD Samora Correia

O Grupo Desportivo de Samora Correia anunciou esta quinta-feira, 26 de Março, a morte de José Miguel Talaia, antigo presidente do clube, manifestando “muita tristeza” pelo desaparecimento de “mais um bom homem” ligado à colectividade.

José Miguel Talaia presidiu ao clube entre 2001 e 2007 e, mais tarde, entre 2015 e 2017, períodos durante os quais evidenciou “o seu amor pelo clube, o seu tempo e a sua dedicação”, contribuindo para o crescimento e consolidação da instituição, refere a nota de pesar divulgada.

Contabilista de profissão, foi também jogador do Grupo Desportivo de Samora Correia no início da década de 80, mantendo ao longo dos anos uma forte ligação à vida do clube. No seu currículo, enquanto jogador, alinhou também no GD Forense, Benavente e SC Barrosense.