Prisão preventiva para suspeito de abusos sexuais das sobrinhas em Alenquer

O Tribunal de Loures decidiu aplicar prisão preventiva ao homem, de 40 anos, detido na segunda-feira pela Polícia Judiciária por suspeitas de ter abusado sexualmente de duas sobrinhas menores em Alenquer.

Os alegados abusos às duas meninas, que na altura tinham 7 e 10 anos de idade, ocorreram em 2017 na casa do suspeito em Alenquer.

Segundo a PJ, a investigação teve origem numa comunicação efectuada pela GNR, após ter sido contactada pela escola frequentada por uma das menores, que ali contou o que tinha acontecido.

“Activada a Secção de Investigação de Crimes Sexuais da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ, que dirige a investigação, foram recolhidos elementos probatórios que indiciam fortemente o suspeito da prática dos crimes”, refere a PJ.