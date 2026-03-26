Rancho de Torres Novas ensaia na rua num grito de protesto à falta de condições na sede

Sede da colectividade deixou de reunir condições de segurança. Com ensaios suspensos desde Setembro e com actuações à porta o Rancho de Torres Novas diz não ter outra alternativa senão ensaiar na rua.

Sem sistema de som, trajes ou os tradicionais sapatos de dança, o Rancho Folclórico de Torres Novas vai ensaiar ao relento na Praça dos Claras, na noite de sexta-feira, 27 de Março. As músicas vão soar a "grito de revolta" pela falta de condições na sua sede e das tentativas de encontrar alternativas junto da Câmara Municipal de Torres Novas que não deram em nada. “Ouvimos promessas atrás de promessas e nada feito. Há um ano e meio que andamos a alertar para as más condições da nossa sede e a pedir um espaço alternativo”, diz em declarações a O MIRANTE, o presidente da colectividade Nelson Campos.

Segundo Nelson Campos, a sede, cedida pela Câmara de Torres Novas, nunca foi alvo de uma intervenção de fundo à excepção de pequenas reparações no telhado que foram manifestamente insuficientes para resolver o problema com as infiltrações de água, que estão a apodrecer o edifício e a permitir a entrada de insectos, répteis e roedores que põem em causa a segurança e saúde dos elementos. Recentemente, diz, "caiu mais um pedaço de tecto". Sem outra alternativa, os ensaios estão suspensos desde Setembro último, o que tem prejudicado o grupo que tem actuações agendadas. “Temos uma actuação à porta e não tínhamos outra alternativa a não ser ensaiar na rua”, lamenta.

*Notícia desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE.