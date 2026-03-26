Tribunal de Contas desbloqueia obra em caminho municipal de Tomar

O visto do Tribunal de Contas para a requalificação do Caminho Municipal 1119, em São Pedro, abre caminho ao arranque de uma empreitada há muito esperada no concelho de Tomar. A intervenção, entre a EM533 e a EN358, integra o pacote de obras rodoviárias consideradas prioritárias pela autarquia para melhorar a segurança e a circulação em várias freguesias do concelho.

O Tribunal de Contas deu luz verde à requalificação do Caminho Municipal 1119, no troço entre a Estrada Municipal 533 e a Estrada Nacional 358, na freguesia de São Pedro, destravando uma obra há muito aguardada no concelho de Tomar e que o município quer agora fazer avançar com a maior brevidade. A empreitada chegou a concurso público em Fevereiro de 2025, com um preço base de 780 mil euros, acrescido de IVA, um prazo de execução de 270 dias e sem financiamento comunitário associado. A intervenção integra o pacote de investimentos rodoviários que a autarquia tem vindo a apontar como prioritários para responder ao estado de degradação de várias vias municipais.

A melhoria deste troço de São Pedro já vinha sendo sinalizada nos documentos municipais, surgindo nas Grandes Opções do Plano como uma beneficiação relevante para a freguesia. Mais tarde, a Câmara de Tomar enquadrou este e outros arranjos no empréstimo até 3,1 milhões de euros destinado à requalificação de vias e reabilitação urbana, aprovado em 2024, num processo que visava dar capacidade financeira ao município para atacar vários pontos críticos da rede viária concelhia.

O presidente da câmara, Tiago Carrão, assegurou ainda o avanço da segunda fase da requalificação da Estrada Municipal 530-3, entre a EN110, na zona das Calçadas, e Aboboreiras, em Olalhas. Trata-se de uma via repetidamente apontada como perigosa, sobretudo em dias de chuva, tendo o anterior executivo admitido que a intervenção é complexa e poderá custar entre 620 mil e 640 mil euros. Com o visto agora concedido para o CM1119, a Câmara de Tomar consegue finalmente desbloquear uma das empreitadas mais faladas no pacote de obras viárias anunciado nos últimos dois anos. O avanço da obra é visto como um passo importante para melhorar a segurança rodoviária, reforçar a ligação entre localidades da freguesia de São Pedro e dar resposta a uma reivindicação antiga de populações.