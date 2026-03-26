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Sociedade | 26-03-2026 21:00

Túberas levam participantes ao terreno no Encontro de Primavera em Coruche

Túberas levam participantes ao terreno no Encontro de Primavera em Coruche
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A iniciativa reuniu investigadores, técnicos e curiosos em torno de um recurso natural pouco visível, mas de grande relevância ecológica.

O Observatório do Sobreiro e da Cortiça, em Coruche, acolheu a 21 de Março mais uma edição do Encontro de Primavera, dedicada ao tema “As Túberas e o Montado”, no âmbito da EEC PROVERE Montado de Sobro e Cortiça, reunindo participantes interessados em aprofundar conhecimentos sobre estes fungos subterrâneos e a sua relação com os ecossistemas do montado.
O programa teve início com uma sessão de abertura levada a cabo por Nuno Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Coruche, seguindo-se a exibição do filme “Vozes do Montado” e uma sessão técnica conduzida pela professora doutora Celeste Santos Silva, do Departamento de Biologia da Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora.
Durante a sessão foram abordadas boas práticas na colheita e acondicionamento de túberas, sendo sublinhada a importância da preservação destes recursos naturais e do equilíbrio ecológico do montado.
A iniciativa terminou com uma saída de campo à Quinta Grande, onde os participantes observaram no terreno o processo de recolha de túberas, num momento que conjugou partilha de conhecimento científico e experiência prática, com a colaboração de Cristalino Friezas e Nuno Ferreira.

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