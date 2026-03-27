Acusações de mentira e falta de seriedade marcam reunião camarária na Chamusca

A última reunião de câmara da Chamusca, realizada a 17 de Março, ficou marcada por um confronto político aceso entre o presidente do município, Nuno Mira, e o vereador Rui Martinho, num episódio que fez subir o tom da sessão e expôs episódios alegadamente ocorridos antes das últimas eleições autárquicas. O debate começou com uma questão aparentemente administrativa, mas rapidamente descambou para o ataque pessoal e para a troca de acusações de falta de seriedade e tentativas de aliciamento político.

Rui Martinho voltou a questionar o executivo sobre a opção do município em entregar uma viatura para reparação na empresa Campos e Nazário, numa insistência que já não era nova, uma vez que o tema tinha sido levantado pelo vereador nas últimas semanas. A pergunta trazia implícita a suspeita de favorecimento à oficina, cujo proprietário foi mandatário da candidatura de Nuno Mira, e o presidente da câmara deu a entender que percebeu de imediato o alcance da intervenção. Na resposta, Nuno Mira garantiu que as viaturas municipais têm sido reparadas em várias oficinas do concelho, rejeitando qualquer ideia de preferência. Mas não se ficou por aí. Num tom duro, o autarca atacou directamente Rui Martinho, afirmando perceber “muito bem” a insinuação que estava a ser feita, mas lembrando que ela vinha de alguém que, segundo referiu, foi acusado por um ex-vereador do executivo de o ter tentado “comprar” para o afastar da corrida à câmara (ver caixa). “Eu sei bem o que o senhor vereador está a querer insinuar, mas vindo de si, que foi acusado por um ex-vereador desta casa de o ter tentado comprar para o afastar da corrida à câmara, não me parece bem”, atirou.

A resposta de Rui Martinho também subiu de tom. O vereador na oposição devolveu a acusação, dizendo que Nuno Mira também o convidou para integrar as suas listas à câmara. A afirmação apanhou o presidente de surpresa e motivou nova reacção. Nuno Mira negou a versão apresentada pelo vereador e acusou-o frontalmente de faltar à verdade. “Foi você que me convidou para fazer parte da sua lista em Outubro de 2023. Você não tem seriedade e está a mentir. Não vale a pena discutir consigo”, disparou. O episódio transformou uma questão sobre gestão corrente do município num ajuste de contas político em plena sessão pública.