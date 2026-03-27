Alpiarça na linha da frente do turismo regional em academia realizada em Beja

O município de Alpiarça está a participar na primeira edição da Academia de Turismo do Alentejo e Ribatejo, que decorre entre 26 e 28 de Março, em Santa Vitória, no concelho de Beja, reunindo técnicos e profissionais do sector para debater desafios, tendências e estratégias para o futuro do turismo regional. A representação de Alpiarça está a cargo dos serviços de Turismo e de Comunicação, numa aposta na qualificação técnica, na partilha de conhecimento e no acompanhamento das novas ferramentas de promoção territorial. A iniciativa decorre no Hotel Vila Galé Alentejo Vineyards e junta profissionais de vários municípios do Alentejo e Ribatejo.

A sessão de abertura centrou-se na apresentação da Estratégia do Destino, conduzida pelo presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Manuel Santos, e moderada pelo vice-presidente, Pedro Beato. Em cima da mesa estiveram os principais desafios e oportunidades para afirmar a região como destino turístico. O programa inclui sessões dedicadas ao futuro do turismo, marketing territorial, inteligência artificial aplicada à promoção turística, análise de dados para apoio à decisão, qualificação do atendimento nos postos de turismo e comunicação estratégica de eventos municipais.

A academia integra ainda visitas técnicas a projectos ligados ao enoturismo, à oferta equestre e à capacidade hoteleira da região, proporcionando contacto directo com exemplos de boas práticas e experiências diferenciadoras. Segundo o município, a participação nesta iniciativa enquadra-se na estratégia de valorização do território e de qualificação contínua dos recursos humanos, com o objectivo de desenvolver políticas de promoção turística mais inovadoras e sustentáveis.