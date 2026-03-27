Depósitos ilegais persistem na Estrada dos Caniços apesar de nova intervenção de limpeza
Ninguém consegue pôr cobro aos depósitos de lixo ilegal na Estrada dos Caniços, onde foi feita uma nova intervenção de limpeza pelo município de Vila Franca de Xira. Espaço foi vedado a automóveis para tentar acabar de vez com o problema.
O terreno de terra batida junto ao viaduto dos Caniços, na chamada Estrada dos Caniços que une a União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria a Vialonga, continua a ser um local problemático no que diz respeito à deposição ilegal de lixos, resíduos e monos. Para tentar repor alguma dignidade no local, o município de Vila Franca de Xira voltou recentemente a realizar mais uma operação de limpeza junto ao viaduto. A intervenção teve lugar numa zona já sinalizada pelas autoridades como ponto recorrente de deposição clandestina de resíduos. Ao longo do tempo, o espaço tem sido utilizado de forma sistemática para o abandono de lixo, acumulando quantidades significativas de materiais.
Segundo a informação disponibilizada pelo município, a situação representava um sério risco ambiental, sobretudo devido à proximidade de uma linha de água. A possibilidade de contaminação do solo e o arrastamento de resíduos para o meio hídrico aumentavam a preocupação quanto aos impactos ecológicos na área envolvente. A acção permitiu a remoção dos resíduos existentes, o seu encaminhamento para destino adequado e o restabelecimento das condições de salubridade no local. Para tentar evitar que o problema continue, foi implementada uma delimitação física do espaço, com restrição do acesso a viaturas. Apesar da intervenção, o problema dos depósitos ilegais mantém-se como uma realidade persistente naquela zona, levantando dúvidas sobre a eficácia das medidas dissuasoras até agora aplicadas.
As autoridades recordam que o abandono ilegal de resíduos constitui uma infração com impacto directo na qualidade ambiental e na saúde pública, apelando à responsabilidade individual e colectiva na preservação do território. Como O MIRANTE já tinha vindo a dar nota, a caça a quem anda a despejar resíduos ilegalmente no concelho de Vila Franca de Xira é um jogo do gato e do rato que se arrasta há anos mas ainda com muita gente a conseguir escapar impune às autoridades.
Mesmo arriscando pesadas coimas que, no caso das empresas, podem chegar aos 250 mil euros, muita gente continua a despejar entulhos e outros resíduos em espaços públicos do concelho, situação que já mereceu críticas e apelos dos autarcas. Apesar de todo o empenho das autoridades, os meios ainda estão aquém do que realmente é necessário para eliminar este fenómeno danoso para o ambiente.
Linha SOS Ambiente para denunciar infracções
A protecção da natureza e do meio ambiente é um tema que continua a preocupar a comunidade e em 2024 a linha SOS Ambiente do Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR, a única em Portugal dedicada apenas a receber denúncias anónimas de carácter ambiental, recebeu 1.848 denúncias na zona de actuação do comando territorial de Lisboa. E só no primeiro semestre do ano passado, a nível nacional, já recebeu mais de seis mil outras denúncias. Os militares do comando territorial de Lisboa fiscalizam uma área de 600 quilómetros quadrados, incluindo metade do concelho de Lisboa e os concelhos de Odivelas, Loures, Vila Franca de Xira, Arruda dos Vinhos e ainda parte do rio Tejo.