Depósitos ilegais persistem na Estrada dos Caniços apesar de nova intervenção de limpeza

O terreno de terra batida junto ao viaduto dos Caniços, na chamada Estrada dos Caniços que une a União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria a Vialonga, continua a ser um local problemático no que diz respeito à deposição ilegal de lixos, resíduos e monos. Para tentar repor alguma dignidade no local, o município de Vila Franca de Xira voltou recentemente a realizar mais uma operação de limpeza junto ao viaduto. A intervenção teve lugar numa zona já sinalizada pelas autoridades como ponto recorrente de deposição clandestina de resíduos. Ao longo do tempo, o espaço tem sido utilizado de forma sistemática para o abandono de lixo, acumulando quantidades significativas de materiais.

Segundo a informação disponibilizada pelo município, a situação representava um sério risco ambiental, sobretudo devido à proximidade de uma linha de água. A possibilidade de contaminação do solo e o arrastamento de resíduos para o meio hídrico aumentavam a preocupação quanto aos impactos ecológicos na área envolvente. A acção permitiu a remoção dos resíduos existentes, o seu encaminhamento para destino adequado e o restabelecimento das condições de salubridade no local. Para tentar evitar que o problema continue, foi implementada uma delimitação física do espaço, com restrição do acesso a viaturas. Apesar da intervenção, o problema dos depósitos ilegais mantém-se como uma realidade persistente naquela zona, levantando dúvidas sobre a eficácia das medidas dissuasoras até agora aplicadas.

As autoridades recordam que o abandono ilegal de resíduos constitui uma infração com impacto directo na qualidade ambiental e na saúde pública, apelando à responsabilidade individual e colectiva na preservação do território. Como O MIRANTE já tinha vindo a dar nota, a caça a quem anda a despejar resíduos ilegalmente no concelho de Vila Franca de Xira é um jogo do gato e do rato que se arrasta há anos mas ainda com muita gente a conseguir escapar impune às autoridades.

Mesmo arriscando pesadas coimas que, no caso das empresas, podem chegar aos 250 mil euros, muita gente continua a despejar entulhos e outros resíduos em espaços públicos do concelho, situação que já mereceu críticas e apelos dos autarcas. Apesar de todo o empenho das autoridades, os meios ainda estão aquém do que realmente é necessário para eliminar este fenómeno danoso para o ambiente.