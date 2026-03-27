Sociedade | 27-03-2026 11:31
Despiste de motociclo causa vítima mortal na A13 em Tomar
O acidente ocorreu no quilómetro 130 da A13, na direcção sul-norte, um pouco antes do nó de Valdonas, disse fonte do Comando Sub-regional do Médio Tejo.
Um condutor de motociclo morreu esta sexta-feira, 27 de Março, na sequência de um despiste na Autoestrada 13 (A13) no concelho de Tomar, disse à Lusa fonte da Proteção Civil. O acidente ocorreu no quilómetro 130 da A13, na direcção sul-norte, um pouco antes do nó de Valdonas, acrescentou a fonte do Comando Sub-regional do Médio Tejo. O alerta foi dado às 03h20 e, por volta das 04h00, a ocorrência encontrava-se em resolução com 13 operacionais no local auxiliados por seis veículos.
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