uma parceria com o Jornal Expresso
27/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 27-03-2026 11:31

Despiste de motociclo causa vítima mortal na A13 em Tomar

Despiste de motociclo causa vítima mortal na A13 em Tomar
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O acidente ocorreu no quilómetro 130 da A13, na direcção sul-norte, um pouco antes do nó de Valdonas, disse fonte do Comando Sub-regional do Médio Tejo.

Um condutor de motociclo morreu esta sexta-feira, 27 de Março, na sequência de um despiste na Autoestrada 13 (A13) no concelho de Tomar, disse à Lusa fonte da Proteção Civil. O acidente ocorreu no quilómetro 130 da A13, na direcção sul-norte, um pouco antes do nó de Valdonas, acrescentou a fonte do Comando Sub-regional do Médio Tejo. O alerta foi dado às 03h20 e, por volta das 04h00, a ocorrência encontrava-se em resolução com 13 operacionais no local auxiliados por seis veículos.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Vale Tejo
    25-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região