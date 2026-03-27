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Sociedade | 27-03-2026 10:52

Ladrão de cobre tentou queimar cabos junto ao estádio do Alverca

Ladrão de cobre tentou queimar cabos junto ao estádio do Alverca
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Autoridades foram alertadas pelos bombeiros de Alverca, que detectaram um foco de incêndio no local. Ladrão estava a queimar cabos de carregamento de carros eléctricos, fugiu para um canavial mas acabou detido pela PSP.

O plano de queimar cabos de estações de carregamento de veículos eléctricos para extrair o cobre saiu furado a um ladrão de Alverca que não só alertou os bombeiros como acabou detido pela Polícia de Segurança Pública na posse de 12 quilos desse metal.
A ocorrência, segundo a PSP, teve lugar a 24 de Março, depois da polícia ter sido alertada por operacionais dos Bombeiros Voluntários de Alverca para a existência de um foco de incêndio provocado por um indivíduo, junto à bancada sul do estádio do Futebol Clube de Alverca. Ao deslocarem-se ao local os agentes confirmaram a presença de chamas e avistaram um suspeito que, ao aperceber-se da presença policial, fugiu para um canavial nas imediações.
Após diligências policiais, o suspeito viria a ser interceptado quando se encontrava escondido na vegetação. Nas proximidades do foco de incêndio, os agentes detectaram um monte de cablagem de cobre cujo isolamento estava a ser removido através de combustão, método frequentemente utilizado para facilitar a venda do metal. Questionado pelas autoridades, o indivíduo não conseguiu justificar a posse do material, tendo apenas admitido que pretendia vender o cobre. Tendo em conta os seus antecedentes criminais relacionados com outros furtos de metais e a ausência de ocupação profissional conhecida, a PSP procedeu à apreensão dos 12 kg de cobre, por suspeita de proveniência ilícita. O suspeito foi constituído arguido e vai aguardar julgamento em liberdade, com o tribunal a decretar-lhe a medida de coação mais leve prevista na lei, o termo de identidade e residência.

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