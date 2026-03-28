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Sociedade | 28-03-2026 12:00

Abrantes abre dois novos parques infantis e investe mais de 120 mil euros

Abrantes abre dois novos parques infantis e investe mais de 120 mil euros
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Novos espaços de lazer na Chainça e em Carvalhal foram inaugurados a 22 de Março e reforçam a oferta para as famílias no concelho.

O município de Abrantes inaugurou no domingo, 22 de Março, dois novos parques infantis, num investimento global superior a 120 mil euros. Os equipamentos ficam localizados na Avenida Mário Soares, na Chainça, e em Carvalhal, junto à Igreja de Nosso Senhor dos Aflitos, no Parque Vale Verde. O parque infantil da Chainça representa o maior investimento, com um custo de cerca de 100 mil euros suportado pela câmara municipal. O novo espaço lúdico integra vários equipamentos destinados a diferentes faixas etárias, procurando responder às necessidades das famílias e criar melhores condições de usufruto do espaço público.
Já o parque infantil de Carvalhal resultou de uma intervenção realizada no âmbito dos contratos interadministrativos, através de uma candidatura apresentada pela junta de freguesia. A obra avançou num trabalho conjunto entre a junta e o município de Abrantes, com uma comparticipação de cerca de 20 mil euros por parte da autarquia.
Com estas inaugurações, o concelho passa a dispor de mais dois espaços dedicados ao lazer e à infância, reforçando a rede de equipamentos de proximidade e a qualidade de vida das populações.

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