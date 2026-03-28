uma parceria com o Jornal Expresso
28/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 28-03-2026 10:00

Burlas usam nome do CRO de Benavente para extorquir donos de animais

CAO CAOES ANIMAIS ANIMAL
Foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Situações relatadas envolvem pedidos urgentes de dinheiro sob falsos pretextos.

A Câmara Municipal de Benavente alertou para a ocorrência de tentativas de burla levadas a cabo por indivíduos que utilizam indevidamente o nome do Centro de Recolha Oficial (CRO) de Benavente e de trabalhadores do município.
Segundo a autarquia, os burlões contactam proprietários de animais desaparecidos, informando que o animal foi encontrado ferido e que se encontra nas instalações do CRO de Benavente. Sob o pretexto de uma alegada urgência médica, solicitam transferências imediatas de dinheiro para financiar tratamentos ou para permitir a deslocação do animal para outro local, recorrendo a outras informações falsas para persuadir as vítimas.
A Câmara Municipal esclarece que o Centro de Recolha Oficial de Benavente não solicita, em momento algum, qualquer pagamento, devendo os munícipes considerar como contacto oficial apenas chamadas provenientes do número 968 648 767.
A autarquia recomenda ainda que, perante um contacto desta natureza, os cidadãos mantenham a calma, não efectuem qualquer pagamento e reportem de imediato a situação à GNR, para que possa ser apresentada queixa formal.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Vale Tejo
    25-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região