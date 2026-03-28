Comércio tradicional é o pulmão dos centros históricos

Dia Nacional do Comércio Local assinala-se este sábado, 28 de Março, e O MIRANTE esteve à conversa com proprietários de lojas antigas nos centros históricos do distrito de Santarém.

O Dia Nacional do Comércio Local é uma data que celebra a importância de lojas de comércio tradicional. No concelho de Almeirim, a Ourivesaria Pinhal, com mais de 50 anos de história, dedicação e proximidade com os clientes, nasceu da vontade do pai de Rui Pinhal, actual proprietário da ourivesaria, em dar continuidade ao negócio de família, aberto inicialmente no concelho da Chamusca.

Localizada na Rua Condessa da Junqueira, onde se mantém há 51 anos, a ourivesaria já está nas mãos da terceira geração da família Pinhal, que se dedica ao comércio tradicional. Para Rui Pinhal, proprietário da ourivesaria há 10 anos, “o comércio local está completamente diferente”, o próprio destaca a evolução dos produtos, das marcas e das próprias exigências dos clientes.