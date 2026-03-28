Concurso para reabilitar casas dos magistrados de Ourém só avança em 2027

A reabilitação das antigas casas dos magistrados, em pleno centro de Ourém, só deverá chegar à fase de obra em 2027. O presidente da câmara, Luís Albuquerque, explicou que o projecto de execução ainda vai demorar cerca de um ano, afastando desde já a possibilidade de lançar a empreitada ainda este ano. O concurso público para elaborar esse projecto foi publicado esta semana e prevê um investimento base de 75 mil euros, com um prazo de execução de 135 dias. O objectivo passa pela requalificação e reconversão dos edifícios e da zona envolvente, preparando a adaptação de um espaço devoluto para acolher serviços municipais.

A intenção do município é antiga. Em Outubro de 2024, a Câmara de Ourém formalizou com o Estado a transferência da gestão das casas dos magistrados por um período de 50 anos, assumindo os encargos da reabilitação. Na altura, a autarquia considerou concluído um longo processo burocrático que desbloqueou a possibilidade de recuperar aquele património degradado, situado mesmo em frente ao edifício dos paços do concelho. Luís Albuquerque defende que o imóvel deve tornar-se “mais um edifício municipal”, com especial vocação para a área da acção social, serviço que hoje funciona na câmara sem a privacidade considerada necessária. As obras terão alguma dimensão, já que se trata de duas casas divididas em apartamentos, exigindo uma profunda adaptação interior. O município quer ainda requalificar o espaço exterior, onde actualmente funciona a Loja do Voluntariado.