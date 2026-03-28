uma parceria com o Jornal Expresso
28/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 28-03-2026 18:00

Concurso para reabilitar casas dos magistrados de Ourém só avança em 2027

Concurso para reabilitar casas dos magistrados de Ourém só avança em 2027
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Empreitada para adaptar os antigos edifícios a serviços municipais, com destaque para a área social, fica dependente da conclusão do projecto de execução agora lançado pela câmara.

A reabilitação das antigas casas dos magistrados, em pleno centro de Ourém, só deverá chegar à fase de obra em 2027. O presidente da câmara, Luís Albuquerque, explicou que o projecto de execução ainda vai demorar cerca de um ano, afastando desde já a possibilidade de lançar a empreitada ainda este ano. O concurso público para elaborar esse projecto foi publicado esta semana e prevê um investimento base de 75 mil euros, com um prazo de execução de 135 dias. O objectivo passa pela requalificação e reconversão dos edifícios e da zona envolvente, preparando a adaptação de um espaço devoluto para acolher serviços municipais.
A intenção do município é antiga. Em Outubro de 2024, a Câmara de Ourém formalizou com o Estado a transferência da gestão das casas dos magistrados por um período de 50 anos, assumindo os encargos da reabilitação. Na altura, a autarquia considerou concluído um longo processo burocrático que desbloqueou a possibilidade de recuperar aquele património degradado, situado mesmo em frente ao edifício dos paços do concelho. Luís Albuquerque defende que o imóvel deve tornar-se “mais um edifício municipal”, com especial vocação para a área da acção social, serviço que hoje funciona na câmara sem a privacidade considerada necessária. As obras terão alguma dimensão, já que se trata de duas casas divididas em apartamentos, exigindo uma profunda adaptação interior. O município quer ainda requalificar o espaço exterior, onde actualmente funciona a Loja do Voluntariado.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Vale Tejo
    25-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região