Contrafacção em loja de Fátima leva a apreensão de 37 artigos falsificados

A Guarda Nacional Republicana apreendeu 37 artigos contrafeitos num estabelecimento comercial de Fátima, no concelho de Ourém, no dia 12 de Março, no âmbito de uma acção de fiscalização dirigida ao comércio local. Durante a operação, realizada pelo Posto Territorial de Fátima do Comando Territorial de Santarém, os militares da GNR detectaram diversos produtos alegadamente falsificados, maioritariamente acessórios de moda com logótipos de marcas conhecidas. O valor comercial estimado dos artigos apreendidos ronda os 400 euros.

No decurso da acção foram identificados dois homens, de 35 e 49 anos, por suspeita de contrafacção. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Ourém para os devidos efeitos. Em comunicado, a GNR sublinha que este tipo de operações pretende garantir o cumprimento dos direitos de propriedade industrial e travar a comercialização ilegal de produtos contrafeitos. A força de segurança acrescenta que estas fiscalizações visam também combater o uso abusivo de marcas registadas e proteger os consumidores e os operadores económicos que actuam dentro da legalidade.