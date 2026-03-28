uma parceria com o Jornal Expresso
28/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 28-03-2026 12:00

Falsos alarmes de gás levam a intervenção em escola de Alcanena

Falsos alarmes de gás levam a intervenção em escola de Alcanena
foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Sistema da EBI Dr. Anastácio Gonçalves será trocado nas férias da Páscoa, depois de vários disparos indevidos que alarmaram pais, alunos e professores.

A Câmara de Alcanena vai substituir o sistema de alarme da Escola Básica Integrada Dr. Anastácio Gonçalves, na sequência de vários falsos alertas de fuga de gás que, nas últimas semanas, geraram preocupação entre pais, alunos, professores e funcionários. A intervenção deverá decorrer durante a interrupção lectiva da Páscoa, entre 1 e 10 de Abril. O assunto foi levado à reunião de câmara de 16 de Março pelo vereador Samuel Frazão (PS), que questionou o executivo sobre a forma como o município tenciona resolver uma situação que se tem repetido este mês e que tem contribuído para aumentar a intranquilidade na comunidade escolar.
Em resposta, a vereadora da Educação, Clara Batista, garantiu que a autarquia tem acompanhado o caso e promovido várias diligências, incluindo inspecções realizadas por duas entidades externas. Segundo a autarca, todos os relatórios técnicos produzidos até ao momento confirmam que não foi detectada qualquer fuga de gás nas instalações da escola. Clara Batista reconheceu, no entanto, que o impacto dos falsos alarmes vai além da questão técnica, devido à ansiedade gerada e à circulação de informações incorrectas. “Todas as diligências estão a ser comunicadas, quer aos pais, quer ao agrupamento, no sentido de todos tranquilizarem-se”, afirmou.
Samuel Frazão referiu ainda que alguns encarregados de educação relataram que crianças e até adultos terão sentido cheiro a gás no recinto escolar. A vereadora rebateu essa percepção, sustentando que não existe correspondência entre esses relatos e os resultados das avaliações técnicas efectuadas, classificando a situação como “anómala”. A responsável acrescentou também que não há registo de incidentes de saúde nem qualquer intervenção da saúde escolar relacionada com os episódios. Referiu ainda que a directora do agrupamento reuniu com professores e funcionários para esclarecer o que se passou e pedir serenidade. “As crianças têm indisposições como qualquer outra pessoa e o incidente reportado de que uma professora tinha desmaiado aconteceu dois dias depois do alarme ter tocado. Nos dias em que tocou o alarme não há reporte de queixas de saúde e, de qualquer forma, as pessoas têm o direito a sentir-se mal sem isso estar relacionado com o incidente, até porque, como disse, não há reporte de fuga de gás”, esclareceu Clara Batista.
Para pôr fim ao problema, o município e o agrupamento de escolas acordaram avançar com uma intervenção de fundo durante as férias da Páscoa, que inclui a substituição do sistema de alarme. Durante esse período, os alunos serão transferidos para o Jardim de Infância de Alcanena, permitindo que os trabalhos decorram em segurança e sem perturbações lectivas.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Vale Tejo
    25-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região