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Sociedade | 29-03-2026 12:00

Associação ecológica de Pernes quer mobilizar território contra poluição do Alviela

Associação ecológica de Pernes quer mobilizar território contra poluição do Alviela
Colectividade aposta na responsabilidade partilhada na defesa do rio - foto O MIRANTE
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A CLAPA - Associação Popular Ecológica estreou no dia 21 de Março os selos de compromisso ambiental com a atribuição das primeiras distinções Gold à Junta de Freguesia de Pernes e à empresa Bombons da Joana. A associação quer envolver empresas e instituições nas boas práticas ambientais e transformar o selo num instrumento de pressão positiva em defesa do Alviela.

A CLAPA lançou os selos de compromisso ambiental para distinguir empresas e instituições com boas práticas, numa cerimónia realizada no salão nobre da Junta de Freguesia de Pernes, no dia 21 de Março. A iniciativa serviu para apresentar os critérios de selecção e as vantagens da adesão, culminando com a entrega dos primeiros selos Gold à Junta de Freguesia de Pernes e à empresa Bombons da Joana. A adesão ao projecto implica a assinatura de uma carta de compromisso ético e o preenchimento de uma avaliação ambiental baseada em critérios como gestão de resíduos, consumo de água e energia, redução de papel e plásticos, impacto climático, envolvimento dos colaboradores, comunicação ambiental e apoio à CLAPA. O acompanhamento será feito por Liliane Medeiros, responsável pelo projecto, através de visitas trimestrais, podendo o selo ser suspenso caso deixem de se verificar os requisitos exigidos.
Os selos estão organizados em três escalões: Eco Start, Silver e Gold. O nível mais elevado prevê presença em todos os eventos da CLAPA e maior visibilidade nas redes sociais. O Silver inclui participação em três eventos por ano e o Eco Start, enquanto nível de entrada, garante um evento anual e menor exposição pública. Todos os níveis incluem certificado físico e digital e autorização para utilização do selo em materiais de comunicação. A validade é anual e as contribuições variam entre 150 e 500 euros.
A presidente da associação, Penélope de Melo, sublinhou que o valor financeiro associado não deve ser visto como um custo, mas como um investimento em educação ambiental. “A nossa intenção acima de tudo com este selo é que haja boas práticas ambientais”, afirmou, admitindo ainda a possibilidade de atribuir selos de nível superior a entidades com menor capacidade financeira, desde que demonstrem compromisso efectivo. A Junta de Freguesia de Pernes foi a primeira entidade a ser distinguida. O presidente, Raul Violante, considerou a cerimónia “um momento alto para a nossa terra” e disse que o selo representa simultaneamente reconhecimento e responsabilidade, ao exigir que a junta seja exemplo na limpeza do espaço público.
Sob o lema “O futuro do rio depende das decisões que tomarmos hoje”, a associação voltou a colocar no centro da agenda a poluição do Alviela. Penélope de Melo lembrou que os principais focos históricos de contaminação foram a indústria de curtumes de Alcanena, a ETAR e as explorações pecuárias, embora reconheça que têm sido feitos investimentos para reduzir esses impactos. A iniciativa acontece no ano em que a CLAPA assinala 50 anos de existência, agora com uma nova direcção liderada por Penélope de Melo, eleita em Novembro. Fundada em 1976 por Joaquim Jorge Duarte, a associação quer reforçar o envolvimento das empresas, instituições e população na defesa do ambiente. “Acreditamos que juntos somos mais fortes. Não pode ser só a CLAPA a remar sozinha”, afirmou a dirigente.

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