Associação ecológica de Pernes quer mobilizar território contra poluição do Alviela

A CLAPA lançou os selos de compromisso ambiental para distinguir empresas e instituições com boas práticas, numa cerimónia realizada no salão nobre da Junta de Freguesia de Pernes, no dia 21 de Março. A iniciativa serviu para apresentar os critérios de selecção e as vantagens da adesão, culminando com a entrega dos primeiros selos Gold à Junta de Freguesia de Pernes e à empresa Bombons da Joana. A adesão ao projecto implica a assinatura de uma carta de compromisso ético e o preenchimento de uma avaliação ambiental baseada em critérios como gestão de resíduos, consumo de água e energia, redução de papel e plásticos, impacto climático, envolvimento dos colaboradores, comunicação ambiental e apoio à CLAPA. O acompanhamento será feito por Liliane Medeiros, responsável pelo projecto, através de visitas trimestrais, podendo o selo ser suspenso caso deixem de se verificar os requisitos exigidos.

Os selos estão organizados em três escalões: Eco Start, Silver e Gold. O nível mais elevado prevê presença em todos os eventos da CLAPA e maior visibilidade nas redes sociais. O Silver inclui participação em três eventos por ano e o Eco Start, enquanto nível de entrada, garante um evento anual e menor exposição pública. Todos os níveis incluem certificado físico e digital e autorização para utilização do selo em materiais de comunicação. A validade é anual e as contribuições variam entre 150 e 500 euros.

A presidente da associação, Penélope de Melo, sublinhou que o valor financeiro associado não deve ser visto como um custo, mas como um investimento em educação ambiental. “A nossa intenção acima de tudo com este selo é que haja boas práticas ambientais”, afirmou, admitindo ainda a possibilidade de atribuir selos de nível superior a entidades com menor capacidade financeira, desde que demonstrem compromisso efectivo. A Junta de Freguesia de Pernes foi a primeira entidade a ser distinguida. O presidente, Raul Violante, considerou a cerimónia “um momento alto para a nossa terra” e disse que o selo representa simultaneamente reconhecimento e responsabilidade, ao exigir que a junta seja exemplo na limpeza do espaço público.

Sob o lema “O futuro do rio depende das decisões que tomarmos hoje”, a associação voltou a colocar no centro da agenda a poluição do Alviela. Penélope de Melo lembrou que os principais focos históricos de contaminação foram a indústria de curtumes de Alcanena, a ETAR e as explorações pecuárias, embora reconheça que têm sido feitos investimentos para reduzir esses impactos. A iniciativa acontece no ano em que a CLAPA assinala 50 anos de existência, agora com uma nova direcção liderada por Penélope de Melo, eleita em Novembro. Fundada em 1976 por Joaquim Jorge Duarte, a associação quer reforçar o envolvimento das empresas, instituições e população na defesa do ambiente. “Acreditamos que juntos somos mais fortes. Não pode ser só a CLAPA a remar sozinha”, afirmou a dirigente.