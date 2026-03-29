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Sociedade | 29-03-2026 10:00

Autocarro da criatividade parou na Golegã para desafiar miúdos e graúdos

Autocarro da criatividade parou na Golegã para desafiar miúdos e graúdos
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A Praça Manuel Tavares Veiga, na Golegã, recebeu nos dias 19 e 20 de Março o Creactivity Bus.

A Praça Manuel Tavares Veiga, na Golegã, recebeu nos dias 19 e 20 de Março o Creactivity Bus, um projecto itinerante da Fundação “la Caixa”, em colaboração com o BPI, que levou ao concelho oficinas práticas dedicadas à ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Instalado numa unidade móvel adaptada, o Creactivity abriu portas ao público em geral entre as 16h30 e as 18h30, proporcionando experiências pensadas para estimular a criatividade, a engenhosidade e o pensamento crítico de crianças, jovens e adultos.
As sessões, inspiradas no movimento internacional Tinkering, apostam na experimentação, na colaboração e na resolução criativa de problemas, num ambiente interactivo que convida os participantes a aprender fazendo. A iniciativa pretende contribuir para o desenvolvimento de competências consideradas essenciais numa sociedade em constante transformação.

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