Autocarro da criatividade parou na Golegã para desafiar miúdos e graúdos

A Praça Manuel Tavares Veiga, na Golegã, recebeu nos dias 19 e 20 de Março o Creactivity Bus, um projecto itinerante da Fundação “la Caixa”, em colaboração com o BPI, que levou ao concelho oficinas práticas dedicadas à ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Instalado numa unidade móvel adaptada, o Creactivity abriu portas ao público em geral entre as 16h30 e as 18h30, proporcionando experiências pensadas para estimular a criatividade, a engenhosidade e o pensamento crítico de crianças, jovens e adultos.

As sessões, inspiradas no movimento internacional Tinkering, apostam na experimentação, na colaboração e na resolução criativa de problemas, num ambiente interactivo que convida os participantes a aprender fazendo. A iniciativa pretende contribuir para o desenvolvimento de competências consideradas essenciais numa sociedade em constante transformação.