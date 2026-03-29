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Sociedade | 29-03-2026 19:00

Azambuja recebe a 2.ª edição do Moda Azambuja Intergeracional

Azambuja recebe a 2.ª edição do Moda Azambuja Intergeracional
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Iniciativa decorre no dia 10 de Abril pelas 16h00 no auditório do Centro Social e Paroquial de Azambuja.

A freguesia de Azambuja recebe no dia 10 de Abril a 2.ª edição do “Moda Azambuja Intergeracional", um evento que vai juntar moda, gerações e música ao vivo. A iniciativa tem início pelas 16h00 no auditório do Centro Social e Paroquial de Azambuja (CSPA).
O programa conta com vários desfiles de moda local, com a participação das lojas Carla L3C, Loja Country – Senhora e Criança, ALC Country Men Store, Sandra Tavares - Bebé e Lar, Loja Diana, Amoras da Sú e Fortaleza do Andar, localizadas na vila de Azambuja, e ainda com momentos musicais com Baixinho do Fado, Magic Tones Band e Ora Gaita Música.
A iniciativa, que conta com o apoio de entidades locais, pretende reforçar a dinâmica cultural do concelho de Azambuja, com o objectivo de promover o comércio local e promover a ligação entre diferentes gerações através de uma experiência acessível e próxima do público.

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