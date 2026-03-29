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Sociedade | 29-03-2026 19:50

Câmara de Tomar manifesta pesar pela morte de funcionária

Câmara de Tomar manifesta pesar pela morte de funcionária
FOTO – Facebook Município de Tomar
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O município de Tomar manifestou este domingo, 29 de Março, o seu “mais profundo pesar” pelo falecimento de Andreia Pardal, trabalhadora da autarquia na área da museologia

A Câmara de Tomar manifestou este domingo, 29 de Março, o seu “mais profundo pesar” pelo falecimento de Andreia Pardal, trabalhadora da autarquia na área da museologia. “Andreia Pardal destacou-se pelo seu profissionalismo, dedicação e sensibilidade no desempenho das suas funções, contribuindo de forma relevante para a valorização e preservação do património cultural do concelho. O seu percurso ficou marcado pelo empenho, pelo sentido de responsabilidade e pela forma próxima e generosa como se relacionava com colegas e com todos aqueles com quem colaborava”, lê-se na nota publicada nas redes sociais do município de Tomar.

Na mesma publicação, a Câmara de Tomar reconhece e agradece o contributo que Andreia Pardal prestou ao serviço público e à comunidade tomarense, deixando uma memória de dedicação e compromisso. E apresenta as mais sentidas condolências à família, amigos e a todos quantos com ela privaram.

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