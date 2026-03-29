Sociedade | 29-03-2026 15:00
Dádivas de sangue em Santarém e Pernes em Abril
A Casa do Campino e a Escola D. Manuel I, em Pernes, recebem dádivas de sangue durante o mês de Abril.
O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes vai organizar duas campanhas de recolha de sangue na Casa do Campino, em Santarém, nos dias 3 e 17 de Abril, entre as 15h00 e as 19h30.
Já no dia 19 de Abril, é a vez da Escola D. Manuel I, em Pernes, receber nova campanha de recolha de sangue organizada pelo mesmo grupo, a ter lugar entre as 09h00 e as 13h00. As iniciativas contam com a habitual colaboração de equipas do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.
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