Dádivas de sangue em Santarém e Pernes em Abril

O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes vai organizar duas campanhas de recolha de sangue na Casa do Campino, em Santarém, nos dias 3 e 17 de Abril, entre as 15h00 e as 19h30.

Já no dia 19 de Abril, é a vez da Escola D. Manuel I, em Pernes, receber nova campanha de recolha de sangue organizada pelo mesmo grupo, a ter lugar entre as 09h00 e as 13h00. As iniciativas contam com a habitual colaboração de equipas do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.