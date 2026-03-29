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Sociedade | 29-03-2026 14:30

Director do Museu Diocesano de Santarém distinguido com Prémio Memória e Identidade

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Padre Joaquim Ganhão recebeu galardão atribuído pela Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico.

O director do Museu Diocesano de Santarém, padre Joaquim Ganhão, foi distinguido com o Prémio Nacional Memória e Identidade 2026, atribuído pela Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico (APMCH). A entrega da distinção decorreu no dia 27 de Março, durante uma cerimónia realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal de Castelo Branco, integrada nas comemorações do Dia Nacional dos Centros Históricos Portuguese. Na mesma sessão foi também agraciado com o mesmo prémio Leonel Fadigas.

Em comunicado de aceitação do prémio, o director do Museu Diocesano de Santarém considerou a distinção “como um reconhecimento público do projecto de salvaguarda e valorização dos Bens Culturais da Diocese de Santarém”, ao qual se tem dedicado nos últimos vinte anos. “Acredito que, a partir dele, muito se tem realizado em prol do património histórico-cultural de matriz cristã, em todo este território eclesiástico, que abrange treze concelhos do distrito de Santarém”, partilha o sacerdote, acrescentando que essa missão se materializou na criação do Museu Diocesano, que define como uma “porta aberta para todos aqueles que acedem ao centro histórico escalabitano”.

O Prémio Memória e Identidade foi instituído no ano de 2012, e visa distinguir as personalidades que mais se destacaram nas áreas da salvaguarda e da valorização do património cultural, sob o lema “Transformar sem destruir, crescer sem devorar as raízes”.

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