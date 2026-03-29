Ladrões de combustível tentam esconder-se da polícia em Vila Franca de Xira

Dois homens de 21 e 24 anos foram caçados por agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) pelo crime de furto de combustível em Vila Franca de Xira, numa acção realizada a 27 de Março, com um dos ladrões a tentar esconder-se dos agentes quando estes apareceram.

A detenção, explica a PSP, ocorreu no âmbito de uma acção de policiamento preventivo, quando os agentes detectaram uma viatura ligeira estacionada de forma suspeita junto de uma viatura pesada de mercadorias que estava estacionada na cidade.

Durante a abordagem policial, foi possível verificar que um dos indivíduos se encontrava no interior da viatura ligeira, enquanto o outro estava agachado junto ao depósito de combustível do veículo pesado, na posse de duas garrafas. Ao aperceber-se da presença da polícia, um dos suspeitos ainda tentou esconder-se debaixo da viatura pesada, mas acabou por ser interceptado de imediato pelos agentes.

Confrontados com a situação os suspeitos acabaram por confirmar o furto de combustível do camião. Após a formalização da denúncia por parte da empresa proprietária da viatura, que manifestou intenção de procedimento criminal, foi dada voz de detenção aos dois homens. No decorrer da operação, a PSP apreendeu três garrafas de um litro contendo combustível, uma chave inglesa e uma chave de fendas, alegadamente utilizadas na prática do crime.

Segundo a PSP, os detidos possuem vários antecedentes por crimes contra o património, tendo já sido detidos e investigados anteriormente por crimes de furto qualificado. Após serem presentes às autoridades, foram libertados e notificados para comparecer nos serviços do Ministério Público da Comarca de Lisboa Norte, Instância Local de Vila Franca de Xira.

