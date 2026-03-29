Vila Franca de Xira volta a entregar bolsas de estudo a jovens do concelho

A Câmara de Vila Franca de Xira assinalou o Dia Nacional do Estudante com a entrega de 25 bolsas de estudo a alunos do ensino superior, num reforço do apoio às famílias e à formação académica no concelho.

A cerimónia decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho e a atribuição dos apoios marcou, segundo comunicado do município, um aumento face ao ano anterior, em que tinham sido atribuídas 20 bolsas. Em 2026, o investimento municipal ascende a 37.500 euros - mais 25% do que no ano passado - com cada estudante a receber um apoio anual de 1.500 euros.

Durante a sessão, a vice-presidente da câmara, Marina Tiago, destacou a importância simbólica da data e o orgulho do município no percurso dos jovens beneficiários. “É um momento importante que nos enche de orgulho, não só porque são jovens do nosso concelho a construir o seu caminho académico e profissional, mas também por assinalarmos esta conquista no Dia Nacional do Estudante”, afirmou.

A autarca sublinhou ainda o papel das políticas educativas municipais, que abrangem desde o pré-escolar até ao apoio social escolar, reforçando que muitos dos alunos apoiados já se encontram em fases avançadas da sua formação, como mestrados e projectos de investigação. Marina Tiago elogiou também o contributo das famílias e redes de apoio no sucesso académico dos estudantes.

O programa de bolsas, em vigor desde o ano lectivo 2021/2022, destina-se a estudantes até aos 30 anos residentes no concelho e em situação socioeconómica desfavorável. No último período de candidaturas, entre 1 e 31 de Outubro do ano passado, foram registadas 88 candidaturas, das quais 63 cumpriram os critérios definidos pelo regulamento municipal.

Desde a sua criação, a iniciativa já apoiou 80 estudantes do ensino superior, reflectindo o que o município diz ser um compromisso com a qualificação da população jovem e a promoção de igualdade de oportunidades no acesso à educação.