Bombeiros de Castanheira do Ribatejo celebram meio século com actividades para todos os gostos
Programa das actividades foi apresentado no salão nobre da Junta de Freguesia da Castanheira do Ribatejo. Comando e direcção esperam uma festa mobilizadora da comunidade que honre a história da corporação.
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Castanheira do Ribatejo celebra este ano meio século de existência e serviço à comunidade com um programa de celebrações especial entre Abril e Maio. De uma pequena associação humanitária, que iniciou a sua actividade operacional com apenas uma ambulância a 4 de Julho de 1981 (apesar de ter sido fundada a 29 de Abril de 1979), a corporação cresceu e dá hoje resposta a uma união de freguesias com forte indústria e logística.
“A comissão organizadora dos 50 anos da associação quer marcar este meio século de existência com um programa especial para homenagear todos os bombeiros que fizeram parte desta casa e será um privilégio celebrar com toda a comunidade”, refere o comandante da corporação, Bartolomeu Castro. A apresentação pública do programa aconteceu na noite de sexta-feira, 20 de Março, no pequeno salão nobre da junta de freguesia de Castanheira do Ribatejo, que rapidamente encheu para assistir ao lançamento do programa comemorativo.
Nos discursos celebrou-se a defesa da vida, o papel solidário da corporação e a sua importância na vida da comunidade. “Vamos com este programa encher a vila de vida”, garantiu Mara Almeida, presidente da assembleia-geral da associação. Também o presidente da direcção, Virgílio Anágua, elogiou a celebração dos 50 anos da corporação como a melhor forma de homenagear o esforço, dedicação e coragem de todos os bombeiros que passaram pela associação. “Que este programa seja um legado e inspiração para o futuro”, afirmou.
O momento alto do programa será a sessão solene do aniversário, no Largo do Terreiro, pelas 11h00, com inauguração de veículos e equipamentos, seguido de desfile apeado, a 3 de Maio. No dia anterior, 2 de Maio, está previsto o habitual desfile motorizado pelas ruas da vila e uma missa solene.
O programa das comemorações arranca a 11 de Abril com a segunda corrida solidária da corporação, que terá o apoio das três maiores empresas sediadas na Castanheira: a Exide, Hit (do grupo Kagome) e a Suanfarma Cipan. Na primeira edição, o ano passado, participaram 350 pessoas, que conseguiram angariar 5 mil euros para a corporação. “Este ano acreditamos que vamos bater esses números”, afirmou Bartolomeu Castro.
Outro destaque é a realização do terceiro desfile de fanfarras, dia 11 de Abril às 14h00, que contará com a presença de fanfarras das corporações de Alcanede, Alenquer, Azambuja, Benavente, Cacilhas, Cadaval, Caneças, Lagares da Beira, Nazaré e Castanheira do Ribatejo, envolvendo meio milhar de participantes. A 12 de Abril abre uma exposição alusiva à história da corporação no salão nobre do quartel, estando marcado para as 15h00 o lançamento do livro “Meio século de coragem - A história dos bombeiros voluntários da Castanheira do Ribatejo”, também no salão nobre da corporação.
No dia 18 de Abril a corporação sai à rua para evocar o local original do seu quartel, no Largo do Terreiro, onde ficará um quartel aberto à população, com actividades para as crianças e passeios no barco dos bombeiros na Vala do Carregado. Nesse mesmo dia haverá o terceiro encontro de escolas de cadetes e infantes com actividades para os mais pequenos e dia 19 uma peça de teatro para os jovens pelo Gruta Forte, com uma peça encenada por Pedro Cera.