Bombeiros de Castanheira do Ribatejo celebram meio século com actividades para todos os gostos

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Castanheira do Ribatejo celebra este ano meio século de existência e serviço à comunidade com um programa de celebrações especial entre Abril e Maio. De uma pequena associação humanitária, que iniciou a sua actividade operacional com apenas uma ambulância a 4 de Julho de 1981 (apesar de ter sido fundada a 29 de Abril de 1979), a corporação cresceu e dá hoje resposta a uma união de freguesias com forte indústria e logística.

“A comissão organizadora dos 50 anos da associação quer marcar este meio século de existência com um programa especial para homenagear todos os bombeiros que fizeram parte desta casa e será um privilégio celebrar com toda a comunidade”, refere o comandante da corporação, Bartolomeu Castro. A apresentação pública do programa aconteceu na noite de sexta-feira, 20 de Março, no pequeno salão nobre da junta de freguesia de Castanheira do Ribatejo, que rapidamente encheu para assistir ao lançamento do programa comemorativo.

Nos discursos celebrou-se a defesa da vida, o papel solidário da corporação e a sua importância na vida da comunidade. “Vamos com este programa encher a vila de vida”, garantiu Mara Almeida, presidente da assembleia-geral da associação. Também o presidente da direcção, Virgílio Anágua, elogiou a celebração dos 50 anos da corporação como a melhor forma de homenagear o esforço, dedicação e coragem de todos os bombeiros que passaram pela associação. “Que este programa seja um legado e inspiração para o futuro”, afirmou.

O momento alto do programa será a sessão solene do aniversário, no Largo do Terreiro, pelas 11h00, com inauguração de veículos e equipamentos, seguido de desfile apeado, a 3 de Maio. No dia anterior, 2 de Maio, está previsto o habitual desfile motorizado pelas ruas da vila e uma missa solene.

O programa das comemorações arranca a 11 de Abril com a segunda corrida solidária da corporação, que terá o apoio das três maiores empresas sediadas na Castanheira: a Exide, Hit (do grupo Kagome) e a Suanfarma Cipan. Na primeira edição, o ano passado, participaram 350 pessoas, que conseguiram angariar 5 mil euros para a corporação. “Este ano acreditamos que vamos bater esses números”, afirmou Bartolomeu Castro.

Outro destaque é a realização do terceiro desfile de fanfarras, dia 11 de Abril às 14h00, que contará com a presença de fanfarras das corporações de Alcanede, Alenquer, Azambuja, Benavente, Cacilhas, Cadaval, Caneças, Lagares da Beira, Nazaré e Castanheira do Ribatejo, envolvendo meio milhar de participantes. A 12 de Abril abre uma exposição alusiva à história da corporação no salão nobre do quartel, estando marcado para as 15h00 o lançamento do livro “Meio século de coragem - A história dos bombeiros voluntários da Castanheira do Ribatejo”, também no salão nobre da corporação.

No dia 18 de Abril a corporação sai à rua para evocar o local original do seu quartel, no Largo do Terreiro, onde ficará um quartel aberto à população, com actividades para as crianças e passeios no barco dos bombeiros na Vala do Carregado. Nesse mesmo dia haverá o terceiro encontro de escolas de cadetes e infantes com actividades para os mais pequenos e dia 19 uma peça de teatro para os jovens pelo Gruta Forte, com uma peça encenada por Pedro Cera.