Choque frontal de motas mata jovem de Constância e motociclista do Carregado

Renato Morais, de 23 anos, filho de um bombeiro da corporação de Constância, é uma das duas vítimas mortais da colisão frontal entre duas motas ocorrida ao início da tarde de domingo, 29 de Março, na EN3, em Vila Nova da Barquinha, junto às bombas da Repsol. Os pais do jovem residem em Santa Margarida da Coutada, no concelho de Constância. A outra vítima mortal tinha 29 anos e era natural do Carregado, no concelho de Alenquer.

Quando os meios de socorro chegaram ao local, os dois motociclistas encontravam-se já em paragem cardiorrespiratória. Ainda foi accionado o helicóptero do INEM, mas o segundo motociclista acabou por morrer na ambulância. No local estiveram 23 operacionais, apoiados por nove viaturas, e o trânsito esteve cortado durante as operações de socorro.

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Constância manifestou publicamente “o mais profundo pesar” pela morte de Renato Morais, filho do bombeiro de 2.ª Marco Morais. Numa nota de pesar, a corporação expressa “a mais sentida solidariedade” para com o bombeiro e toda a família, “profundamente abalados por esta perda tão trágica e prematura”. “Mais do que colegas, somos uma família, e é com esse espírito de união e fraternidade que nos associamos a este luto, partilhando a dor de quem perde um filho, uma perda irreparável que nos comove a todos”, refere ainda a mensagem divulgada pelos bombeiros. A corporação deixa também condolências a familiares e amigos, desejando “força e coragem para enfrentar este momento tão difícil”. O caso está agora a cargo do Ministério Público.