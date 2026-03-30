Gustavo Froes continua a vencer no halterofilismo apesar da esclerose múltipla

O halterofilista Gustavo Froes participou no Torneio da Taça Manuel Pina, na categoria Masters M40 - 110kg, conquistando o primeiro lugar com um arranco de 62kg e um arremesso de 65kg fazendo um total de 127kg. O atleta, residente em Alpiarça, padece de esclerose múltipla há catorze anos e o diagnóstico impeliu-o a praticar desporto. O halterofilismo, uma modalidade que exige grande esforço físico e aparentemente incompatível com a doença, como lhe tinha sido dito por um médico, revelou-se a razão do seu bem-estar físico e psicológico, como explicou a O MIRANTE em Maio do ano passado, a propósito do Dia Mundial da Esclerose Múltipla, celebrado anualmente a 30 de Maio.

O lado direito do corpo dormente, visão dupla ou com uma mancha preta foram os primeiros sinais de que algo não estava bem. Por iniciativa própria, e sem qualquer caso de esclerose múltipla na família, solicitou uma ressonância magnética que confirmou o diagnóstico. Gustavo Froes ficou assustado pois tinha sido pai recentemente, assim como a família, mas a doença foi detectada numa fase muito inicial, contava. Na altura um jovem, não se conformou com a resposta do médico sobre não poder praticar um desporto de força e continua a dar cartas no halterofilismo.