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Sociedade | 30-03-2026 07:00

Gustavo Froes continua a vencer no halterofilismo apesar da esclerose múltipla

Gustavo Froes continua a vencer no halterofilismo apesar da esclerose múltipla
FOTO DR
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O atleta, residente em Alpiarça, padece de esclerose múltipla há catorze anos e o diagnóstico impeliu-o a praticar desporto.

O halterofilista Gustavo Froes participou no Torneio da Taça Manuel Pina, na categoria Masters M40 - 110kg, conquistando o primeiro lugar com um arranco de 62kg e um arremesso de 65kg fazendo um total de 127kg. O atleta, residente em Alpiarça, padece de esclerose múltipla há catorze anos e o diagnóstico impeliu-o a praticar desporto. O halterofilismo, uma modalidade que exige grande esforço físico e aparentemente incompatível com a doença, como lhe tinha sido dito por um médico, revelou-se a razão do seu bem-estar físico e psicológico, como explicou a O MIRANTE em Maio do ano passado, a propósito do Dia Mundial da Esclerose Múltipla, celebrado anualmente a 30 de Maio.
O lado direito do corpo dormente, visão dupla ou com uma mancha preta foram os primeiros sinais de que algo não estava bem. Por iniciativa própria, e sem qualquer caso de esclerose múltipla na família, solicitou uma ressonância magnética que confirmou o diagnóstico. Gustavo Froes ficou assustado pois tinha sido pai recentemente, assim como a família, mas a doença foi detectada numa fase muito inicial, contava. Na altura um jovem, não se conformou com a resposta do médico sobre não poder praticar um desporto de força e continua a dar cartas no halterofilismo.

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