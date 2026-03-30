Hospital Vila Franca de Xira sem hora de entrada nas urgências das pulseiras dos utentes

O assunto tem dado que falar nas redes sociais no último mês e causado alguma polémica: a hora de entrada dos utentes nas urgências do Hospital Vila Franca de Xira deixou de constar na pulseira que lhes é atribuída após a triagem.

Uma situação que, para alguns utentes, levou a pedidos de esclarecimento sobre uma eventual tentativa de ocultar os tempos de espera nas urgências. Segundo o portal dos tempos de espera do Serviço Nacional de Saúde, na tarde de segunda-feira, 30 de Março, para os doentes pouco urgentes (pulseira verde) o tempo médio de espera para a primeira observação médica era de uma hora e 11 minutos. Já no que tocava aos tempos médios em observação, para a mesma pulseira, situavam-se nas oito horas e 53 minutos.

Um dos utentes do hospital, que foi às urgências em Março, publicou uma foto da pulseira nas redes sociais considerando o ocultar da hora de admissão como um acto “infame”, revelador da “baixeza moral da administração”, acusando os gestores de estarem a criar uma manobra que impedisse os utentes de saber a hora de entrada no serviço.

Numa resposta enviada a órgãos de verificação de factos, a Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo (ULSET), a entidade responsável pela gestão do hospital, confirmou que as pulseiras da urgência do hospital já não ostentam actualmente o registo de entrada, situação que a unidade de saúde espera resolver em breve. A ULSET justificou o sucedido com “constrangimentos informáticos temporários” e assegurou que o registo contendo a data e hora de entrada dos utentes já consta da senha de admissão às urgências, a qual acompanha o utente durante todo o período de atendimento.

O hospital reiterou ainda que assegura a total transparência no que respeita aos tempos de espera e de atendimento, cujos dados podem ser consultados, a todo o momento, no Portal do SNS.