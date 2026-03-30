Parque do Bonito fecha por perigo de derrocada e queda de árvores

O Parque Verde do Bonito, no Entroncamento, está temporariamente interdito ao público por razões de segurança, na sequência dos estragos provocados pelas recentes intempéries. A autarquia justifica o encerramento com a existência de vertentes instáveis, risco de queda de árvores de grande porte, caminhos intransitáveis e pontes e decks em perigo de colapso, condições que impedem, para já, a utilização segura de um dos espaços de lazer mais emblemáticos do concelho. O município avisa ainda que o incumprimento da interdição está sujeito à aplicação de coima.

O fecho do parque foi também tema na reunião camarária, onde os vereadores da oposição pediram explicações sobre a situação e questionaram quando poderá acontecer a reabertura. O vereador Ricardo Antunes (PS) referiu que, do exterior, são visíveis árvores tombadas sobre percursos pedonais e apelou a uma intervenção célere, lembrando que o Bonito é um espaço único e muito procurado pela população. O presidente da câmara, Nelson Cunha, confirmou que os desmoronamentos de terras atingiram sobretudo a zona da albufeira, obrigando à realização de vistorias e à avaliação técnica dos danos antes de ser tomada qualquer decisão sobre a reabertura.

Segundo a informação divulgada pela autarquia, já estão em curso trabalhos de recuperação e requalificação para restabelecer as condições de segurança e circulação. O mesmo texto adianta que, caso a evolução dos trabalhos e as condições no terreno o permitam, está prevista a reabertura parcial de trilhos e caminhos pedestres no próximo dia 1 de Abril.

Na reunião, Rui Madeira (PSD) alertou ainda para o facto de algumas entradas estarem encerradas, mas subsistirem acessos por onde os munícipes conseguem entrar, defendendo um reforço da sinalização e do bloqueio das zonas perigosas. A discussão alargou-se à necessidade de melhorar a imagem urbana do Entroncamento. Fernanda Alves (PS) defendeu mais investimento no embelezamento da cidade, com jardins cuidados e projectos de requalificação. Nelson Cunha respondeu que o município tem previstas novas plantações de árvores, intervenções na Rua Luís Falcão Sommer e um plano de modernização do estacionamento.