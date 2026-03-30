PJ encontra na Nazaré bebé de Santarém desaparecido há 10 dias e retira-o à mãe

A Polícia Judiciária localizou na Nazaré um bebé de dois meses que estava desaparecido há 10 dias, na sequência de uma denúncia encaminhada pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Santarém à PSP. A criança tinha sido levada pela mãe depois de esta se ausentar de um estabelecimento oficial de apoio social.

Segundo a PJ, o bebé e a mãe foram encontrados na sexta-feira, após cerca de 24 horas de diligências policiais. A intervenção das autoridades resultou na retirada da criança à progenitora, na sequência da identificação de alegados comportamentos negligentes. Em comunicado, a Polícia Judiciária refere que estavam em causa situações de incapacidade para assegurar cuidados básicos ao recém-nascido, designadamente ao nível da higiene, alimentação e vestuário, bem como reacções agressivas da mãe que colocariam em risco a segurança da criança.

Perante esse cenário, o bebé foi encaminhado para uma instituição da Santa Casa da Misericórdia, ficando à guarda do Tribunal de Família e Menores de Santarém, com o objectivo de garantir a sua segurança, bem-estar e integridade física.