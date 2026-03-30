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Sociedade | 30-03-2026 10:00

Rotary Clube de Santarém homenageia coronel Duarte da Graça e chef Rodrigo Castelo

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O Rotary Clube de Santarém entregou os Prémios Carreira e Profissional do Ano ao coronel da GNR Pedro Duarte da Graça e ao chef Rodrigo Castelo, respectivamente.

O Rotary Clube de Santarém entregou os Prémios Carreira e Profissional do Ano ao coronel da GNR Pedro Duarte da Graça e ao chef Rodrigo Castelo, respectivamente, em cerimónia realizada na noite de 24 de Março. Os galardões visam reconhecer publicamente o talento, a ética e o contributo de personalidades que elevam o nome da região e do país.
O Prémio Carreira distinguiu o coronel Pedro Miguel Duarte da Graça, pelo seu percurso de serviço público enquanto comandante do Comando Territorial da GNR de Santarém, de Outubro de 2022 a Fevereiro de 2026). O Prémio Profissional do Ano foi atribuído ao chef Rodrigo Castelo, mentor do restaurante Ó Balcão, detentor de uma Estrela Michelin e uma Estrela Verde.
“Para o Rotary Clube de Santarém, esta iniciativa reforça a missão do movimento em promover a excelência profissional e a integridade como motores de transformação social. A instituição acredita que valorizar o talento local é vital para a competitividade de Santarém e para o fortalecimento dos valores éticos na sociedade”, diz a organização em comunicado.

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