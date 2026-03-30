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Sociedade | 30-03-2026 12:00

Vale das Mós luta para voltar a ser freguesia autónoma

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Mais de 300 assinaturas foram recolhidas pela população de Vale das Mós com o objetivo de clarificar a vontade dos habitantes para restaurar a freguesia, agregada à de São Facundo em 2013.

A população de Vale das Mós, no concelho de Abrantes, recolheu mais de 300 assinaturas com o objectivo de promover a realização de uma assembleia de freguesia que permita confirmar, de forma clara, a vontade da população quanto à restauração da freguesia, agregada em 2013 à de São Facundo. A assembleia está agendada para dia 1 de Abril, às 21h00, nas instalações da junta de freguesia em Vale das Mós.
A iniciativa é do Grupo de Apoio à Criação da Freguesia de Vale das Mós e surge numa altura em que a comissão competente da Assembleia da República aguarda uma posição inequívoca dos órgãos locais. Em reunião do executivo da junta, o processo foi aprovado com dois votos a favor e uma abstenção, cabendo agora à assembleia tomar uma posição definitiva. O grupo apela à participação da população, sublinhando a transparência neste processo quanto às posições assumidas pelos eleitos do PS, CDU e PSD.
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