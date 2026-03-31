Abrantes avança com obra de 845 mil euros para travar perdas de água na Barrada

Intervenção dos Serviços Municipalizados já arrancou e prevê a substituição total da rede de abastecimento numa das zonas mais problemáticas do concelho. Obra é a primeira grande empreitada de 2026 e abrange cerca de 200 ligações domiciliárias.

Os Serviços Municipalizados de Abrantes (SMA) arrancaram na segunda-feira, 30 de Março, com a requalificação da rede de abastecimento de água da Barrada, numa empreitada avaliada em 845 mil euros e financiada pelo programa Centro 2030. A intervenção, com prazo de execução de 180 dias, é apontada como a primeira grande obra de 2026 na estratégia do concelho para reduzir perdas de água e modernizar infraestruturas envelhecidas.

A obra prevê a substituição integral da rede existente e dos respectivos ramais domiciliários ao longo de cerca de três quilómetros, abrangendo aproximadamente 200 ligações. Em causa está uma rede com cerca de 40 anos, situada na localidade de Barrada, na União de Freguesias de São Facundo e Vale das Mós, e que, segundo os SMA, tem registado problemas recorrentes.

O director delegado dos Serviços Municipalizados, Ricardo Aparício, sublinha que esta é uma intervenção estrutural para melhorar a fiabilidade do serviço. O investimento global inclui projecto, revisão de preços, novos contadores inteligentes, fiscalização e empreitada. Além da renovação da rede, será também feita, sem custos para os moradores, a substituição dos ramais entre a via pública e os contadores, bem como a renovação das caixas dos contadores. Está ainda prevista a repavimentação total das ruas intervencionadas, num trabalho articulado com a Câmara de Abrantes, que partilhará encargos nessa componente.

Actualmente, as perdas de água no sistema de abastecimento de Abrantes rondam os 23% a 24%, um indicador que os serviços admitem ser preocupante. Ricardo Aparício lembra, no entanto, que a redução deste valor exige um trabalho contínuo, tendo em conta que a rede do concelho tem quase 800 quilómetros de extensão. Os SMA admitem que, durante os trabalhos, poderão ocorrer interrupções pontuais no abastecimento e condicionamentos de trânsito. Para 2026 estão já previstas novas intervenções no Pego e em Rio de Moinhos, num pacote de investimentos superior a 2,4 milhões de euros.