Antiga Escola Prática de Cavalaria apontada para sede da futura Universidade do Ribatejo

A antiga Escola Prática de Cavalaria (EPC), em Santarém, será a sede da Universidade Politécnica do Ribatejo e terá uma residência para 110 estudantes, indicou o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), na reunião do executivo de 30 de Março. “A Escola Prática de Cavalaria será o coração administrativo e logístico da futura Universidade Politécnica de Santarém”, afirmou hoje João Leite na reunião do executivo municipal, acrescentando que a autarquia está a ultimar projectos “de reabilitação e adaptação” do espaço.

No antigo quartel está já em construção uma residência universitária com capacidade para 110 estudantes, no âmbito de um projecto anunciado em 2025. As obras da nova residência de estudantes estão já em execução e a decorrer “a bom ritmo”, após vários constrangimentos no concurso público que obrigaram à repetição do procedimento, acrescentou João Leite.

Para além da nova residência de estudantes, e ainda segundo o autarca, a EPC vai acolher 180 trabalhadores actualmente instalados na sede do Instituto Politécnico de Santarém, no Complexo Andaluz. Essa deslocalização permitirá “abrir novas salas de aula” e aumentar a capacidade de resposta do município face ao crescimento previsto de alunos, referiu o presidente da câmara.

João Leite afirmou ainda que a transformação do Politécnico de Santarém em universidade politécnica, um projecto promovido pelos 11 municípios da Lezíria do Tejo, está “a ganhar dimensão pública” e deverá dar passos decisivos “muito em breve”, depois de o Ministério da Educação ter informado que o enquadramento legislativo seguirá para apreciação no parlamento.

O autarca afirmou ainda que o investimento em curso no Instituto Politécnico de Santarém ultrapassa os 28 milhões de euros, no âmbito do Portugal 2030, incluindo obras em instalações, equipamentos e residências, o que demonstra “uma ambição alinhada com décadas de reivindicação” pela criação de ensino universitário público na região. A ambição é duplicar o número de alunos, superando a fasquia dos 10 mil estudantes. O autarca apelou ao apoio dos partidos e dos deputados do distrito para que a Universidade Politécnica do Ribatejo seja “uma prioridade estratégica” e possa avançar sem atrasos.





Centro de Inovação e Tecnologia da Lezíria do Tejo na forja



Paralelamente, o presidente da câmara destacou o projecto do Centro de Inovação e Tecnologia da Lezíria do Tejo, desenvolvido também em articulação com os onze municípios da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), entidade a que João Leite também preside. De acordo com o autarca, o centro irá juntar áreas como agrotecnologia, ciências da vida, agricultura e saúde, procurando atrair “multinacionais, investigação e talento jovem” para a região.



“Este centro vai dar suporte científico e tecnológico à futura universidade, criando massa crítica e condições para fixar jovens qualificados”, salientou, adiantando que a estrutura integra o documento estratégico entregue pelo município à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) e ao Ministério da Educação.