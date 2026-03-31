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Sociedade | 31-03-2026 19:40

Cafetaria do miradouro de São Bento em Santarém vai a hasta pública

Cafetaria do miradouro de São Bento em Santarém vai a hasta pública
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A Câmara de Santarém vai realizar uma hasta pública no dia 20 de Abril, às 14h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, visando o arrendamento para exploração comercial da cafetaria e restaurante, no miradouro de São Bento.

A Câmara de Santarém vai realizar uma hasta pública no dia 20 de Abril, às 14h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, visando o arrendamento para exploração comercial da cafetaria e restaurante, no miradouro de São Bento, em Santarém. O valor base do procedimento é de 250 euros mensais, anunciou o município.
Os interessados podem entregar propostas até às 16h30 do dia 17 de Abril, no Departamento Financeiro/Núcleo de Património do Município de Santarém, no Ex-Edifício da E Redes, na Avenida Grupo de Forcados Amadores de Santarém, em Santarém, onde o programa do procedimento e o caderno de encargos estão disponíveis para consulta.

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