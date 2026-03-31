Cafetaria do miradouro de São Bento em Santarém vai a hasta pública

A Câmara de Santarém vai realizar uma hasta pública no dia 20 de Abril, às 14h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, visando o arrendamento para exploração comercial da cafetaria e restaurante, no miradouro de São Bento.