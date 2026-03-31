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Sociedade | 31-03-2026 15:00

Dádiva de sangue na Póvoa de Santa Iria

Dádiva de sangue na Póvoa de Santa Iria
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Acção vai decorrer no dia 4 de Abril na sede da Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria.

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria promove no próximo sábado, 4 de Abril, mais uma sessão de colheita de sangue, apelando à participação da comunidade numa altura em que as reservas continuam a ser essenciais para salvar vidas.
A iniciativa decorre entre as 15h00 e as 19h30, na sede da associação, situada na Avenida Antero de Quental, Loja 1D, no Bairro CHEPSI, na Póvoa de Santa Iria.
Esta será a primeira de três sessões previstas para o mês de Abril, integrando um esforço contínuo da associação para garantir que não falte sangue a quem dele necessita. A direcção sublinha a importância da adesão da população, recordando que a dádiva de sangue é um gesto simples, mas determinante para a sobrevivência de muitos doentes.

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