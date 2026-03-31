GNR identifica jovens por suspeita de furto em Almeirim

A GNR de Almeirim identificou dois homens, de 27 e 24 anos, por suspeita de furto em estabelecimento comercial no concelho de Almeirim.

A GNR de Almeirim identificou dois jovens, de 27 e 24 anos, por suspeita de furto em estabelecimento comercial no concelho de Almeirim. No seguimento de uma denúncia de que estava a ocorrer um furto em estabelecimento, os militares desenvolveram diligências que culminaram na identificação e intercepção dos suspeitos. Os jovens foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Ministério Público.

