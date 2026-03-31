uma parceria com o Jornal Expresso
31/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 31-03-2026 07:00

GNR identifica jovens por suspeita de furto em Almeirim

GNR identifica jovens por suspeita de furto em Almeirim
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A GNR de Almeirim identificou dois homens, de 27 e 24 anos, por suspeita de furto em estabelecimento comercial no concelho de Almeirim.

A GNR de Almeirim identificou dois jovens, de 27 e 24 anos, por suspeita de furto em estabelecimento comercial no concelho de Almeirim. No seguimento de uma denúncia de que estava a ocorrer um furto em estabelecimento, os militares desenvolveram diligências que culminaram na identificação e intercepção dos suspeitos. Os jovens foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Ministério Público.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Vale Tejo
    25-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região