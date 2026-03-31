Inclusão sobre rodas: Agrupamento de Escolas Gil Paes alarga projecto a instituições da região

O Agrupamento de Escolas (AE) Gil Paes, onde a bicicleta é protagonista de vários projectos, abriu as portas à comunidade para partilhar os seus equipamentos adaptados com utentes com deficiência de várias instituições da região. Ao longo da manhã de sexta-feira, 20 de Março, dezenas de utentes puderam pedalar ou andar à boleia de bicicletas de mão, triciclos, reboques e bicicletas de equilíbrio. Também os alunos dos Centros de Apoio à Aprendizagem deste agrupamento de escolas participaram neste dia que ganhou o nome de BicInclusão.

Para a directora do agrupamento, Isilda Pereira, dias como este são a prova de que o trabalho desenvolvido tem trazido contributos não só para a comunidade escolar como para a região. “Desenvolvemos um projecto para os nossos alunos que já está em condições de o partilharmos com outras instituições que têm pessoas com necessidades específicas e que podem usufruir do que fazemos”, disse em declarações a O MIRANTE.

Os equipamentos adaptados que foram disponibilizados “permitiram que pessoas com dificuldade de mobilidade, de locomoção e equilíbrio tenham tido acesso a uma actividade que de outra forma não teriam”, salientou Brigite Gomes, professora de Educação Física ligada aos projectos. Embora tenham recursos limitados, acrescentou o professor Paulo Mourão, a ideia é que as instituições que dão resposta a pessoas com deficiência possam beneficiar mais vezes destes equipamentos, através de protocolos e agendamentos.

“Temos um utente que não se consegue deslocar por paralisia dos membros inferiores e para ele em particular esta actividade foi muito importante porque se sentiu incluído”, disse ao nosso jornal Mariana Casimiro, psicomotricista do Centro de Recuperação e Integração de Abrantes (CRIA), uma das instituições participantes. A profissional classificou a iniciativa como sendo de extrema importância para estes utentes que, de outra forma, não teriam tido oportunidade de andar de bicicleta. “Alguns nunca tinham andado”, vincou.

Além do CRIA, participaram utentes do Centro de Reabilitação e Integração Torrejano (CRIT), Centro de Reabilitação e Integração Ouriense (CRIO), Centro de Integração e Reabilitação de Tomar (CIRE) e da unidade do CRIA em Mação.

O presidente da Câmara de Torres Novas, José Trincão Marques, que também marcou presença na iniciativa, destacou que esta foi uma actividade importante não só a nível físico, mas também mental e emocional, acrescentando que “é fundamental promover e apoiar estas iniciativas”. Nesse sentido, considerou que seria interessante levar estes projectos a todas as escolas do concelho, podendo o AE Gil Paes contar com o apoio da autarquia.

Este agrupamento de Torres Novas tem trabalhado vários projectos que envolvem o uso e a aprendizagem do andar bem de bicicleta, promoção da mobilidade sustentável e inclusão de alunos com deficiência, tendo vencido o prémio na categoria Cidadania no PNE2025 (Prémios Nacionais de Educação) BICI Projetos A.E. Gil Paes. No dia da BicInclusão recebeu de uma empresa parceira um novo equipamento pensado para crianças autistas dos três aos cinco anos que se junta assim às mais de 300 bicicletas que têm disponíveis.