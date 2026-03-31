Jovem de 17 anos apanhado com catana junto a escola de Abrantes

Jovem de 17 anos foi interceptado pela PSP com uma catana na mochila junto à Escola Secundária Manuel Fernandes, em Abrantes, numa operação de rotina. A polícia garante que a acção se inseriu em medidas preventivas nas imediações da escola, enquanto a direcção do estabelecimento assegura que não houve qualquer incidente dentro do recinto.

Um jovem de 17 anos foi apanhado com uma catana na mochila nas imediações da Escola Secundária Manuel Fernandes, em Abrantes, durante uma acção de rotina da PSP realizada no dia 6 de Março, cerca das 14h00. A informação foi confirmada pelo Comando Distrital da PSP de Santarém, que esclareceu que a intervenção não resultou de qualquer ocorrência concreta, enquadrando-se antes nas operações regulares de prevenção realizadas em contexto urbano.

Segundo a polícia, estas acções têm vindo a ser reforçadas em zonas consideradas sensíveis, nomeadamente nas proximidades de estabelecimentos de ensino, tendo em conta a existência de grupos rivais ligados a conflitos associados ao ambiente escolar na cidade. Em declarações a O MIRANTE, a directora da escola, Isabel Alves, sublinhou que a situação aconteceu fora do recinto escolar e garantiu que não houve qualquer revista a alunos dentro do estabelecimento. “Dentro da minha escola posso garantir que não aconteceu nada”, afirmou. A responsável acrescentou ainda que a presença policial nas imediações da escola não é invulgar, tratando-se de um procedimento habitual de vigilância e prevenção. A PSP não adiantou mais pormenores sobre o caso, mas reafirmou que este tipo de operações pretende prevenir situações de risco e reforçar a segurança nas zonas envolventes às escolas.