Luís Ribeiro abre novo ciclo nos Bombeiros de Rio Maior com alerta para falta de voluntários

A tomada de posse dos novos órgãos sociais da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Rio Maior ficou marcada por um discurso de preocupação, mas também por sinais de compromisso político e institucional. Luís Miguel Ribeiro, que sucede a António Quevedo na presidência da direcção, assumiu funções com a promessa de união e dedicação, sublinhando que a prioridade absoluta passa por travar a quebra do número de bombeiros.

No primeiro discurso como presidente, lembrou que a corporação já teve “praticamente o dobro dos efectivos” e deixou um alerta: “sem pessoas, sem voluntários motivados, não há meios materiais que consigam responder eficazmente”. Para responder a essa fragilidade, anunciou a criação da Liga dos Amigos dos Bombeiros “Bombeiro sem Farda”, um projecto pensado para envolver a comunidade em tarefas de retaguarda e apoio logístico, libertando os operacionais para o socorro. A iniciativa arrancou de forma simbólica com a inscrição do presidente da Câmara de Rio Maior como primeiro membro. Luís Ribeiro explicou que este grupo poderá apoiar em momentos de maior exigência, desde a preparação de refeições à organização de espaços, ajudando a garantir melhores condições de actuação aos bombeiros.

Também o presidente da câmara, Filipe Santana Dias, deixou uma mensagem forte de apoio à nova direcção, ao mesmo tempo que criticou o Estado pela falta de valorização da protecção civil. O autarca defendeu que a missão de protecção e socorro é uma responsabilidade pública que tem sido empurrada para os municípios e garantiu apoio total à associação. Entre as medidas anunciadas estão a revisão do regulamento social do bombeiro, a definição de um plano de investimentos e a chegada de um novo veículo florestal de combate a incêndios. Na cerimónia tomaram ainda posse os restantes órgãos sociais, com Isaura Morais a manter-se na presidência da mesa da assembleia geral, onde deixou também um aviso sobre os desafios da sustentabilidade financeira e da dificuldade em captar voluntários.