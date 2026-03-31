Sociedade | 31-03-2026 19:45
Manutenção obriga a corte da passagem de nível de Vale Figueira
A passagem de nível da Estrada Nacional 365 em Vale Figueira, Santarém, vai estar encerrada ao trânsito entre as 00h00 e as 04h00 de 2 de Abril devido a trabalhos de manutenção e beneficiação, anunciou hoje a Infraestruturas de Portugal (IP).
A passagem de nível da Estrada Nacional 365 em Vale Figueira, Santarém, vai estar encerrada ao trânsito entre as 00h00 e as 04h00 de 2 de Abril devido a trabalhos de manutenção e beneficiação, anunciou hoje a Infraestruturas de Portugal (IP).
Segundo a empresa, a intervenção implica o corte total da circulação rodoviária naquele ponto, estando os desvios devidamente sinalizados. A IP refere que os trabalhos têm como objetivo melhorar "as condições de segurança da infraestrutura e dos seus utilizadores".
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