Manutenção obriga a corte da passagem de nível de Vale Figueira

A passagem de nível da Estrada Nacional 365 em Vale Figueira, Santarém, vai estar encerrada ao trânsito entre as 00h00 e as 04h00 de 2 de Abril devido a trabalhos de manutenção e beneficiação, anunciou hoje a Infraestruturas de Portugal (IP).

A passagem de nível da Estrada Nacional 365 em Vale Figueira, Santarém, vai estar encerrada ao trânsito entre as 00h00 e as 04h00 de 2 de Abril devido a trabalhos de manutenção e beneficiação, anunciou hoje a Infraestruturas de Portugal (IP).

Segundo a empresa, a intervenção implica o corte total da circulação rodoviária naquele ponto, estando os desvios devidamente sinalizados. A IP refere que os trabalhos têm como objetivo melhorar "as condições de segurança da infraestrutura e dos seus utilizadores".