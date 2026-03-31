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Sociedade | 31-03-2026 10:00

Monoblocos usados nas oficinas de VFX poderão ser usadas para habitação

Monoblocos usados nas oficinas de VFX poderão ser usadas para habitação
Foto CMVFX
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Autarca admitiu que a tecnologia pode vir a ser aplicada também no resto do concelho no âmbito da estratégia de habitação. Equipamento para as oficinas de Povos custou quase meio milhão de euros.

A solução de implementar construção modular (monoblocos) nas oficinas municipais de Povos, Vila Franca de Xira, revelou ter boa qualidade e por isso o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, admite que poderá valer a pena pensar na sua utilização futura para criar habitação a custos acessíveis, no âmbito da Estratégia Local de Habitação do município.
O assunto veio a lume durante a inauguração, na manhã de 27 de Março, das novas instalações destinadas aos Serviços Técnicos e Administrativos do Complexo Municipal das Oficinas de Povos, numa obra que representou um investimento da câmara de cerca de 500 mil euros e que pretende melhorar as condições de trabalho dos funcionários municipais.
* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE
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