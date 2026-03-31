Munícipe denuncia degradação em Alcanena e câmara admite limitação de meios

Os danos causados pelas recentes intempéries continuam a marcar a actualidade no concelho de Alcanena. Na reunião de câmara de 16 de Março, o munícipe Joaquim Ganaipo alertou para o estado da estrada que liga Chã de Cima, em Malhou, ao Espinheiro, garantindo que a via está quase “intransitável”. Segundo relatou, a estrada apresenta várias brechas e o piso degradou-se ainda mais com a chuva dos últimos dias. Perante a queixa, o presidente da Câmara de Alcanena, Rui Anastácio, respondeu que a situação vai ser analisada em articulação com a junta de freguesia, de forma a encontrar a melhor solução para a intervenção.

Além do estado da via, Joaquim Ganaipo chamou ainda a atenção para a necessidade de limpar as barreiras nas estradas, onde se acumulam lama, pedras, ramos e outros detritos arrastados pelas tempestades. O vereador com o pelouro da Protecção Civil, Gabriel Feitor, explicou que os trabalhos estão a ser feitos de forma gradual e começaram na zona da praia fluvial de Olhos de Água, considerada a mais complicada. Acrescentou ainda que a chuva registada na semana passada atrasou a operação no terreno. Quanto à estrada do Malhou, o autarca referiu que a reposição tem sido feita progressivamente, de acordo com as prioridades identificadas. Gabriel Feitor aproveitou para sublinhar as limitações dos meios municipais, revelando que a autarquia dispõe apenas de uma retroescavadora com mais de 25 anos e defendendo a compra urgente de uma nova máquina para reforçar a capacidade de resposta. “Este ano assumi para mim próprio que é preferível deixar de fazer algumas coisas e ter uma retro nova. Neste caso ficaríamos com duas, a antiga e a nova, mas é melhor prevenir, porque senão estamos sempre com o coração nas mãos até que ponto a máquina que temos actualmente aguenta”, afirmou.

Na mesma reunião foi ainda anunciado que a estrada municipal entre Moitas Venda e Serra de Santo António já reabriu à circulação de veículos ligeiros. O trânsito de pesados, contudo, só deverá ser retomado depois de uma intervenção “mais profunda e pormenorizada no talude de Santa Marta”. O vereador adiantou também que o município tem vindo a efectuar várias reparações nas vias afectadas e que adquiriu recentemente cerca de 30 toneladas de alcatrão para melhorar as condições de circulação nas estradas do concelho.