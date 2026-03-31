Navegabilidade do Tejo em análise para ligar Lisboa a Castanheira do Ribatejo

O projecto para melhorar as condições de navegabilidade do estuário do rio Tejo encontra-se em fase de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) junto da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), revelou hoje a Administração do Porto de Lisboa (APL).

O objectivo do projecto é, segundo a APL, criar condições para o transporte regular de mercadorias por via fluvial, estabelecendo a ligação entre o Porto de Lisboa e a plataforma logística de Castanheira do Ribatejo.

“Esta solução permitirá transferir uma parte significativa do transporte actualmente realizado por rodovia para o modo fluvial, contribuindo para a redução do tráfego rodoviário e do congestionamento, nomeadamente diminuindo o número de veículos pesados nas principais vias de acesso à capital”, afirmou a APL, em comunicado.

A avaliação ambiental do projecto de navegabilidade do estuário do rio Tejo está em curso por parte da APA, após a submissão do respectivo Estudo de Impacte Ambiental (EIA), indicou o Porto de Lisboa.

De acordo com a APL, o projecto pretende potenciar o uso do rio Tejo como corredor logístico e contribuir para a redução das emissões de gases com efeito de estufa e para a melhoria da eficiência do sistema de transportes, em linha com os objectivos nacionais e europeus de descarbonização.

As intervenções previstas para o desenvolvimento da navegabilidade do estuário do Tejo assentam na melhoria das condições de profundidade e segurança dos canais de navegação, “nomeadamente através de operações de melhoria da cala e da optimização das infra-estruturas portuárias, garantindo condições adequadas para a circulação de barcaças de mercadorias”, adiantou a empresa responsável pelo Porto de Lisboa.

Este projecto de melhoria das condições de navegabilidade do estuário do Tejo insere-se no compromisso da APL com a modernização do sistema portuário, em que “estão previstas até 10 barcaças diárias com contentores, granéis e carga geral nos dois sentidos para portos interiores em Vila Franca e Castanheira do Ribatejo”.